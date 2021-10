Alba Parietti in nero al Roma Film Fest 2021: niente abiti da sera, sul red carpet sfila in tailleur Alba Parietti ha preso parte a una delle prime del Roma Film Festa 2021 e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. La showgirl ha lasciato nell’armadio i lunghi e sofisticati abiti da sera, ha preferito seguire il trend della moda mannish.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il Roma Film Fest 2021, l'evento cinematografico più atteso dell'anno della Capitale, e le star che stanno calcando il red carpet sono molte, da Sangiovanni con la gonna alla meravigliosa Angelina Jolie, presentatasi alla prima del suo film in compagnia delle figlie Zahara e Shiloh. Lo scorso sabato è stato il turno dell'italianissima Alba Parietti, che ha partecipato alla première di E Noi Come Stronzi Rimanemmo A Guardare. Sebbene attualmente la showgirl sia alle prese con Tale e Quale Show, non si è voluta perdere l'appuntamento con la nota manifestazione e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fato di look.

Il look mannish di Alba Parietti

Siamo sempre stati abituati a vedere Alba Parietti sofisticata ed elegante in lunghi e sinuosi abiti da sera ma questa volta ha cambiato registro. Per il Roma Film Fest 2021 ha deciso di lasciare nell'armadio i look da principessa, ha preferito seguire il trend della moda mannish. Sul red carpet ha infatti sfoggiato un tailleur nero firmato Versace, un modello classico con blazer aderente e pantaloni a sigaretta, entrambi decorati con le iconiche spille da balia gold della Maison. Per completare il tutto ha scelto un body incrociato sempre in nero, trasformandosi così in una vera e propria dark lady.

Alba Parietti in Versace

Alba Parietti indossa i décolleté bicolor

L'accessorio che non poteva mancare assolutamente nel look da tappeto rosso di Alba? I vertiginosi tacchi a spillo. Ha infatti indossato un paio di décolleté firmati Oteri, per la precisione il modello bicolor chiamato Portofino con la punta panna e il tallone total black. Per quanto riguarda i capelli, ha ormai detto addio alle extension e ha tenuto il long bob sciolto e leggermente ondulato. Nonostante i 60 anni, la Parietti continua a essere un'indiscussa icona di bellezza.