Aka7even, Tancredi e Irama: i ragazzi di Amici in canottiera e gilet a Battiti Live 2021 Questa sera va in onda la seconda puntata di Battiti Live. Tra i tanti cantanti ospiti anche alcuni talenti della scuderia di Amici: Aka7even, Tancredi e Irama. I tre idoli degli adolescenti hanno rilanciato il look casual anni Novanta, fatto di t-shirt oversize, gilet, pantaloni cargo e canottiere a costine, uno dei must dell’estate 2021.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra, Tancredi, Irama, Aka7even

Su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Battiti Live, lo show musicale di Radio Norba condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tanti gli ospiti che si alternano sul palco, nell'Arena del castello Aragonese di Otranto: tra grandi nomi e cantanti emergenti, spiccano i talenti della scuderia di Amici. Aka7even, Tancredi e Irama non hanno in comune solo il passaggio dal talent show di Maria De Filippi, ma lo stile. I tre idoli degli adolescenti hanno rilanciato il look casual anni Novanta, fatto di t-shirt oversize, gilet, pantaloni cargo e soprattutto di canottiere a costine, uno dei must dell'estate 2021.

Irama con la maglia nera trasparente

Tra gli ospiti della seconda puntata di Battiti Live 2021, anche Irama: il cantante di Melodia proibita sul palco si è esibito con un look total black completato da accessori e gioielli dorati. Pantaloni scuri e canotta semi trasparente a righe verticali: un outfit genderless e molto accattivante. I capelli ovviamente erano raccolti nelle famose treccine, ormai il suo signature look.

Irama

Aka7even con il gilet con le tasche

Sul palco di Battiti Live anche il cantante Aka7even: dopo aver raggiunto la finale di Amici, ora è pronto per il tour estivo. Famoso per lo stile "urban" curato fin nei minimi dettagli, sul palco di Battiti Live Aka7even segue il trend della moda casual fine anni Novanta indossando una t-shirt oversize celeste e grigia e un gilet grigio slavato, con tasche scritte. Un modello molto sportivo, stile "pescatore". Il gilet di Aka7even è firmato Diesel, ma attualmente è sold out anche sui siti di retail online. Per completare il look vintage ha scelto pantaloni cargo e sneakers.

Aka7even con un gilet Diesel

Il look di Tancredi a Battiti Live

Le canottiere bianche, considerate l'antimoda per decenni, sono il must dell'estate 2021: sarà per il fascino vintage anni Novanta, sarà perché è il capo genderless per eccellenza, semplice e comodo. Il cantante Tancredi ne ha fatto una presenza fissa nel suo guardaroba: l'abbinamento cult per lui è canottiera bianca a costine e catenina.

Tancredi nelle storie di Instagram

Per l'esibizione della seconda puntata di Battiti Live 2021 ha indossato invece un gilet bianco con profonda scollatura: resta fissa la sua collanina metallica, lunga e sottile. Ormai è ufficiale: il "normcore", casual e un po' retrò, è l'ispirazione da seguire per l'estate 2021.