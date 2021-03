Dopo il grande successo ottenuto in gara a Sanremo prima nel 2019 e poi nel 2020, Achille Lauro torna sul palco dell'Ariston ma in qualità di ospite. Amadeus lo ha voluto con sé per tutte e cinque le serate del Festival: dunque sarà presente a cominciare da stasera fino a sabato, serata della finalissima che decreterà il vincitore di questa 71esima edizione. Sicuramente si tratta di un'edizione diversa dalle altre, dal punto di vista organizzativo e non solo: il clima non è forse dei più sereni, ma proprio per questo si è deciso di svolgerlo ugualmente, affinché possa portare nelle case degli italiani musica e un po' di spensieratezza. Proprio da Lauro c'è da aspettarsi grandi cose, visto che nelle sue partecipazioni in qualità di cantante in gara non ha mai fatto mancare l'effetto sorpresa. Tutti sono curiosissimi di vedere cosa proporrà nei suoi cinque "quadri".

I cinque "quadri" di Achille Lauro

"5 lettere. 5 quadri. 5 anime. 5 benedizioni": questo è quasi tutto quello che sappiamo fino ad ora della partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo. Il cantante ha pubblicato su Instagram questi indizi, giocando coi suoi follower al famoso Gioco dell'Impiccato; e ha fatto riferimento a una parola di cinque lettere. Qualche informazione in più l'ha fornita Amadeus in conferenza stampa, anticipando che insieme al performer ci saranno sul palco per i fatidici "quadri" (sono stati definiti così sin dall'inizio) anche alcuni ospiti. Lauro coinvolgerà anche il primo ballerino dell'Opera di Roma Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra (marito e moglie).

in foto: Achille Lauro nella prima serata di Sanremo 2020 in Gucci

Le prime anticipazioni social

Qualche piccola anticipazione di quello che vedremo nelle cinque serata del Festival l'hanno data proprio i compagni di viaggio di Lauro, attraverso i loro social. Francesca Barra ha dedicato la sua presenza all'Ariston alla nonna, in un lungo post pubblicato su Instagram con cui ha ufficializzato la notizia anche ai follower. Ha scritto: "Diventerò un quadro con Claudio Santamaria di quel genio pieno di lucide follie che è Achille Lauro". E Santamaria ha a sua volta pubblicato una foto che li ritrae tutti e tre insieme: marito e moglie (innamoratissimi) sono vestiti uguali, con pantaloni neri e camicia bordeaux macchiata sul davanti da pennellate di colore oro. Monica Guerritore, taggando Lauro, ha invece pubblicato un video con sottofondo musicale Dance me to the end of love di Leonard Cohen: le immagini sono tratte da diversi contesti teatrali, che vanno dalla danza di Pina Baush alla Carmen all'Amleto a Il giardino dei ciliegi. Proprio all'amore Achille Lauro ha dedicato il quadro Love is Love e l'omonima performance contro la discriminazione di genere e i pregiudizi sul "diverso". Che sia proprio "amore", la parola di cinque lettere dei cinque "quadri"?