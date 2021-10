Zoe Cristofoli incinta rinuncia alle griffe: per l’annuncio della gravidanza indossa jeans e crop top Zoe Cristofoli è incinta, aspetta il suo primo figlio da Theo Hernandez e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza sui social e la cosa particolare è che ha rinunciato temporaneamente alle griffe: il suo primo look premaman è all’insegna del casual e della semplicità.

A cura di Valeria Paglionico

Zoe Cristofoli sta vivendo un momento magico ed emozionante della sua vita: nelle ultime ore ha annunciato a sorpresa di essere incinta, aspetta il primo figlio dal fidanzato Theo Hernandez e non potrebbe essere più felice. Era da un po' che i due stavano provando a mettere su famiglia ma solo da qualche mese hanno scoperto di aspettare un bebè. Inizialmente i due avevano preferito tenere la notizia nascosta, nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate e hanno condiviso questa enorme gioia con i followers. Per l'occasione l'influencer ha temporaneamente rinunciato alle griffe, preferendo la semplicità.

Il dolce messaggio di Zoe Cristofoli

L'annuncio della gravidanza di Zoe Cristofoli è arrivato sul suo profilo social, dove non ha esitato a immortalarsi innamoratissima al fianco di Theo Hernandez con il pancione in vista. A giudicare dal ventre decisamente evidente, probabilmente è già avanti con la dolce attesa e, forse per scaramanzia, ha deciso di comunicare la lieta notizia solo una volta superata la "fase critica" della gestazione. Il messaggio che ha accompagnato l'album è dolcissimo e recita: "Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita".

Il look di Zoe Cristofoli per l'annuncio della gravidanza

Siamo sempre stati abituati a vedere Zoe Cristofoli spaziare tra look iper griffati, accessori di lusso e borse da migliaia di euro ma ora le cose sono cambiate. Sarà perché ha intenzione di rivoluzionare le sue abitudini nella nuova vita da mamma o perché semplicemente voleva mettere in risalto il meraviglioso pancione, ma la cosa certa è che ha annunciato la gravidanza con un look semplice e basic. Ha indossato dei jeans a vita alta portati sbottonati sul ventre, un crop top aderentissimo in nero e delle sneakers bianche della Nike, apparendo decisamente diversa dal solito. Il dettaglio che in molti hanno notato? Nei giorni scorsi aveva già dato qualche indizio della dolce attesa sfoggiando una collana col pendente a forma di bambina. Sarà in attesa di una femminuccia?