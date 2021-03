Zlatan Ibrahimović è stato tra i grandi protagonisti della prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ha affiancato Amadeus e Fiorello nella conduzione, accettando di prendere parte ad alcuni sketch ironici in loro compagnia. Se fino ad oggi eravamo sempre stati abituati a vederlo in completini calcistici e abiti sportivi, per la prima volta sul palcoscenico dell'Ariston è riuscito a dare il meglio di lui in fatto di stile. Tra papillon, giacche doppiopetto e dettagli scintillanti, è apparso più glamour ed elegante che mai, a prova del fatto che deve essere considerato un'icona sia dentro che fuori dal campo. La cosa che in pochi sanno è che i diversi look sono davvero lussuosi: ecco quanto vale l'intero guardaroba sanremese del noto cantante svedese.

L'arrivo a Sanremo col completo Principe di Galles

Zlatan Ibrahimović non ha badato a spese per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo ma di certo la cosa non sorprenderà i fan, ormai abituati alle sue bizzarrie e ai suoi continui colpi di testa. Complice la recente esperienza come testimonial e stilista fashion, ha puntato su alcune Maison leader nel mondo della moda maschile. Per la conferenza stampa ha sfoggiato un completo grigio chiaro in Principe di Galles con giacca doppiopetto e pantaloni abbinati, a firmare il look che si rivelerà perfetto per la primavera è stato Brunello Cucinelli. Quanto costano i due capi? Sul web è possibile trovare un blazer simile a 1.430 euro, mentre sul sito ufficiale della Maison dei pantaloni classici modello fit decorati con l'iconica stampa a quadri vengono venduti a 900 euro. Questo, però, era solo l'inizio della sua esperienza nella nota città ligure.

in foto: Il calciatore in Brunello Cucinelli

Quanto costa la giacca personalizzata di Ibrahimović

Per la prima apparizione sul palcoscenico dell'Ariston ha sorpreso il pubblico con la giacca personalizzata con la scritta "Ibra", un dettaglio un po' troppo autoreferenziale che non è piaciuto proprio a tutti (anche perché di certo il campione non ha bisogno di ricordare il suo nome con un ghirigoro decorato sul petto). Naturalmente si tratta di un modello realizzato appositamente per lui dai due stilisti del brand Dsquared2, dunque non è possibile valutarne il valore preciso. Sul sito ufficiale del marchio, però, la versione basic (ovvero quella total black) costa 1.460 euro. L'ha abbinata a dei pantaloni classici da 535 euro, a una camicia bianca da 400 euro, a delle scarpe di pelle lucida da 460 euro e a un papillon micro da 140 euro.

in foto: Ibra con la giacca personalizzata

Il look total black è il più lussuoso

Il secondo completo di Ibra, sempre firmato Dsquared2, è ugualmente sofisticato e costoso. Nel corso della serata si è cambiato ed è tornato sul palco con un abito sartoriale con la giacca decorata con dei cristalli sul bavero (prezzo 1.790 euro), portata con un panciotto nero (270 euro) con un farfallino leggermente più largo del precedente da 160 euro. Per l'ultimo cambio look ha invece optato per il total black con una elegantissima giacca doppiopetto con il bavero di raso (che sul sito di Dsquared2 costa 1.590 euro). L'ha abbinata a pantaloni e camicia in tinta (rispettivamente da 850 e 400 euro) e a delle scarpe di pelle effetto matte da 550 euro. Facendo un rapido conto, in totale si arriva a 10.475 euro, anche se probabilmente il valore dell'intero guardaroba sanremese è molto più elevato, visto che si tratta di modelli su misura. Gli ospiti delle prossime serate del Festival saranno capaci di fare ancora di più quando si parla di lusso?