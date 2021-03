Zlatan Ibrahimović è tra gli ospiti speciali della 71esima edizione del Festival di Sanremo, si tratta della sua prima volta sull'ambito palcoscenico del teatro Ariston. Sebbene non abbia talenti canori, complice il suo carattere forte e indomabile, negli ultimi anni è diventato una vera e propria icona del calcio italiano. A contraddistinguerlo, la passione per i tatuaggi che fin dagli esordi l'ha spinto a ricoprire il corpo con dei disegni dal profondo significato simbolico. Ha un'enorme tigre sulla schiena, una scritta evocativa sul fianco, un Maori sulla spalla: ecco quali sono tutti i tattoo che il calciatore svedese si è lasciato imprimere sulla pelle.

Il tatuaggio della tigre

La schiena è la parte del corpo che il calciatore ha tatuato di più e tutti i disegni hanno un significato simbolico molto particolare. Il più appariscente è la tigre che ruggisce, un chiaro riferimento al suo carattere forte, indomabile, potente e selvaggio. Al suo interno sono impressi due complessi simboli della cultura buddista, si fondono al viso dell'animale e fanno riferimento alla spiritualità e alla forza interiore.

I tattoo sulla schiena

Sulla scapola sinistra si è lasciato imprimere una carpa Koi che nuota tra le onde che, almeno secondo la tradizione giapponese a cui si ispira, è un simbolo di coraggio e di perseveranza. Sul lato destro della schiena, invece, c'è un dragone rosso che, se da un lato in Cina rimanda a qualcosa di "demoniaco" e di "posseduto", in Giappone è portatore di pace e saggezza. Al centro della schiena, per la precisione poco sotto il collo, Ibra si è fatto tatuare un acchiappasogni. Sebbene non nel abbia rivelato il significato, solitamente si tratta di un disegno capace di esorcizzare un evento negativo.

Il tattoo sul fianco

Tra i tattoo iconici di Zlatan c'è quello che si è lasciato imprimere sul fianco sinistro all'altezza della vita. Si tratta di un imponente lettering che recita “Only God Can Judge Me”, ovvero “Solo Dio mi può giudicare”. Il suo significato è abbastanza eloquente: non solo fa riferimento alla fede del campione, è anche l'emblema del suo carattere eccentrico e del suo animo da combattente.

I tatuaggi dedicati alla famiglia

Il polso destro lo ha dedicato alla famiglia: il calciatore svedese lo ha infatti ricoperto con dei tatuaggi che indicano dei numeri specifici. Di cosa si tratta? Di quattro anni di nascita: la sua, quella della moglie, della madre e del primogenito Maximilian. Sempre sul braccio sinistro, anche le date di nascita del padre e del secondo figlio Vincent e la scritta Jurka, ovvero il nome della madre. Il nome del papà, Šefik, è invece tatuato sull'avambraccio destro. Sulla spalla, infine, c'è un grande tribale Maori che arriva fino al gomito e che si "fonde" con i nomi dei suoi due figli Vincent e Maximilian.

I tattoo autocelebrativi

Ibrahimović non ha mai nascosto di avere una enorme autostima e anche la scelta dei tatuaggi che ha fatto lo dimostra. Due di loro sono infatti decisamente autocelebrativi: il primo è la scritta sulla parte posteriore del braccio sinistro che riproduce il suo cognome in caratteri arabi, il secondo è quello sulla parte bassa dell'addome, sul quale compare il nome Zlatan a caratteri cubitali. La cosa particolare è che quest'ultimo è stato realizzato con l'inchiostro bianco grazie a una tecnica di riempimento particolare ed esclusiva.

L'asso di cuori sul fianco

Tra i tattoo che rappresentano meglio l'animo eccentrico di Ibrahimović c'è in assoluto quello che ha fatto sul fianco destro, accanto al dragone rosso. È proprio in questa parte del corpo che si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile una precisa carta da gioco, l'asso di cuori. Qual è il suo significato? È un simbolo di azzardo che fa riferimento a uno stile di vita tendente al rischio.