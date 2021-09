Zara collabora con Kassl Editions: la linea di arredamento e abbigliamento debutta al Salone del Mobile Nuova prestigiosa partnership per Zara, stavolta con Kassl Editions. I due brand hanno messo a punto una linea di abbigliamento e una di arredo per la casa. Prima della vendita online e negli store, la collezione ha debuttato al Salone del Mobile di Milano.

A cura di Giusy Dente

L'universo Zara si apre al design di lusso. Il noto brand di abbigliamento e accessori di proprietà del gruppo spagnolo Inditex ha realizzato una collezione con Kassl Editions, il collettivo olandese fondato nel 2018 dai designers Ilse Cornelissens, Bart Ramakers, Tim van Geloven, Charlotte Schreuder e Christian Salez. Il debutto della capsule dei due marchi è in programma proprio al Salone del Mobile di quest'anno, attualmente in corso in iconici spazi di Milano, per poi sbarcare online e negli store fisici.

La capsule collection Kassl Editions x Zara

Nuova collaborazione in casa Zara. Si tratta di una linea di articoli che verrà lanciata in alcuni stores selezionati e nell’e-shop del brand il 12 settembre, che comprende sia abbigliamento tecnico che complementi componibili per la casa. Il noto brand del gruppo Inditex, che ha ampliato il suo raggio aprendosi anche all'arredamento oltre che all'abbigliamento, ha realizzato una capsule collection insieme a Kassl Editions, marchio molto noto nel mondo del design di lusso e caratterizzato da uno stile accattivante che ha conquistato le pagine di numerose riviste del settore.

lampada in ceramica Zara Home by Kassl (149 euro)

Insieme, Kassl e Zara hanno pensato a una collezione realizzata con tessuti e forme moderni, che includono sul fronte abbigliamento diversi capi rigorosamente genderless. Sul fronte arredamento, commercializzato col marchio Zara Home, trovano spazio lampade, tappeti, cassettiere, poster, specchi. Tutto è già visibile sul sito ufficiale, prezzi compresi.

pantaloni jogger Kassl Editions x Zara (239 euro)

I più curiosi, coloro che non vogliono aspettare il 12 settembre, possono avere un'anteprima della collezione al Salone del Mobile di Milano, in corso dal 5 al 10 settembre. Lì è previsto non solo uno spazio interamente dedicato al piano terra del negozio Zara Home, ma anche un'installazione nel negozio di abbigliamento femminile in Corso Vittorio Emanuele.