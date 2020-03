Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del ritorno di Meghan Markle a Londra, con i suoi look glamour e griffati da oltre 30.000 euro ha incantato davvero tutti, riuscendo a inviare anche un messaggio ben preciso alla Royal Family, a cui a partire dalla fine di marzo dirà definitivamente addio. Lo stile della Duchessa ha oscurato tutto il resto, facendo passare in secondo piano il rapporto tra i principi William ed Harry. Nonostante siano sempre stati unitissimi, ora sembrerebbero essere arrivati a un punto di non ritorno e lo avrebbero dimostrato durante la celebrazione del Commonwealth Day, alla quale hanno preso parte in compagnia delle rispettive mogli.

Per la prima volta dopo mesi sono apparsi di nuovo in pubblico insieme ma, a dispetto di quanto si pensava, erano davvero distanti. In molti ritengono che sia stato proprio a causa di Kate e Meghan, il cui rapporto conflittuale avrebbe compromesso il legame tra i fratelli. Durante lo stesso evento, infatti, le due cognate si sono letteralmente ignorate, alimentando le voci che parlano di presunti screzi passati che non sono riuscite a risolvere. Il motivo per cui neppure i mariti riescono a riappacificarsi? Tra loro sarebbe stato gettato troppo fango, cosa che avrebbe reso la situazione irreversibile. Se da un lato Harry sarebbe proiettato verso la nuova vita tra Canada e California, dall'altro William si starebbe preparando a salire sul trono quando la nonna e il padre gli lasceranno il posto, dunque anche materialmente avrebbero delle prospettive opposte. Cosa penserebbe la mamma Diana se potesse vederli oggi?