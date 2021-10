Wanda Nara torna a Parigi: è una business woman con maxi cappotto e borsa griffata Wanda Nara è tornata a Parigi dopo che nei giorni scorsi era “scappata” a Milano con i figli. Mauro Icardi, però, non c’entrerebbe nulla con questa scelta: l’argentina sarebbe alle prese con un lavoro e per l’occasione si è trasformata in una business woman con tanto di borsa griffata.

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da quasi una settimana che Wanda Nara è finita al centro del gossip per la presunta rottura con il marito Mauro Icardi. Quest'ultimo l'avrebbe tradita con China Suarez, costringendola a scappare da Parigi in compagnia dei figli. Nei giorni scorsi, però, il calciatore era tornato a postare foto con l'argentina e, tra sorrisi e look griffati, tutto sembrava essersi risolto. La verità è che la "telenovelas" sta continuando e non è ben chiaro se Wanda abbia perdonato davvero il compagno. La cosa certa è che di recente è rientrata nella capitale francese, anche se al momento il suo "Maurito" non c'entrerebbe nulla con questa scelta.

Il look da lavoro di Wanda Nara

Wanda Nara è tornata a Parigi ma Mauro Icardi non c'entra. Sebbene la foto dei due tra le lenzuola (rimossa subito dal campione) abbia fatto sognare i fan della coppia, non è ancora tornato il sereno. L'argentina è rientrata nella capitale francese per un semplice impegno lavorativo come spiegato nella didascalia di una serie di scatti ai piedi della Tour Eiffel, dove ha scritto semplicemente: "Riunione di lavoro". Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per un'occasione tanto importante? Assolutamente no e si è trasformata in una business woman con pantaloni palazzo in beige, camicia coordinata e maxi cappotto doppiopetto in marrone.

La minibag di Louis Vuitton indossata da Wanda Nara

Wanda Nara indossa la mini bag di lusso

La vera chicca dell'outfit da donna in carriera? La borsa. Sebbene Wanda abbia preferito una mini bag ai borsoni e agli zaini da lavoro, ha deciso di puntare su qualcosa di super sofisticato. L'argentina ha infatti sfoggiato l'iconica borsa Alma BB di Louis Vuitton, il modello in tela Damier Ébène con lucchetto, chiavi dorate, manici Toron e portachiavi a clochette in pelle. Quale è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.200 euro. Certo, la Nara ha accessori ben più costosi nel suo guardaroba ma, considerando che si tratta di una bag mini, il suo valore è davvero elevato. Mauro Icardi la riconquisterà con qualche regalo di lusso?