Wanda Nara, pace fatta con Mauro Icardi: la prima foto di coppia è con la lingerie da quasi 800 euro Wanda Nara e Mauro Icardi hanno vissuto un momento di crisi negli ultimi giorni a causa di un presunto tradimento del calciatore, tanto che l’argentina è tornata a Milano con i figli da sola. Ieri sera, però, pare che sia arrivata la riappacificazione e la modella ne ha approfittato per sfoggiare un accessorio extra lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno conquistato le prime pagine delle riviste di gossip per tutto il weekend e il motivo ha lasciato tutti senza parole: in una Stories postata su Instagram (e poi rimossa) l'argentina ha parlato di un presunto tradimento del calciatore con la star della tv Eugenia Suarez. Dopo aver lanciato "la bomba", ha poi pensato bene di lasciare Parigi e di tornare a Milano con i figli, togliendosi la fede dal dito ed eliminando dal suo profilo tutte le foto che la ritraevano con il campione. In serata, però, pare che sia arrivata una rappacificazione: Maurito è volato nel capoluogo lombardo per chiarire e non ha perso occasione per documentare tutto su IG, dove la manager e modella si è mostrata tra le sue braccia con un audace look di lusso.

Le foto di coppia dopo la crisi

Dopo aver postato una foto da Milano per smentire la crisi con Wanda Nara, Mauro Icardi ha pensato bene di dedicare un intero album social alla moglie. Oltre ad averle augurato una buona Festa della Mamma (in Argentina la ricorrenza viene festeggiata proprio in questo periodo dell'anno), ha anche inserito i primi scatti di coppia realizzati dopo la presunta rottura. I due sono apparsi abbracciati e innamorati mentre guardano dritto in camera con uno sguardo rilassato. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la modella e non solo perché pare che abbia fatto "marcia indietro" sulla questione tradimento ma anche perché ha sfoggiato un accessorio must-have.

Il completino intimo di Gucci

Il look di Wanda Nara nei selfie con Mauro Icardi

Nei selfie Wanda Nara ha seguito il trend del tailleur mannish in total white ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a un audace reggiseno trasparente e logato. Si tratta di un accessorio firmato Gucci che fa parte di un completino di lingerie coordinato: il reggiseno è a triangolo, lo slip è a vita alta ed entrambi sono in tulle nero trasparenti decorati con l'iconica doppia G all-over. Quanto costa il tutto? Sul sito ufficiale della Maison viene il set intimo viene venduto a 750 euro. Insomma, che la crisi con Mauro sia stata superata o meno, non importa, Wanda continua a essere la regina del lusso, anche nei momenti difficili.