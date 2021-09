Victoria dei Maneskin sfida la censura e suona a seno scoperto: sul palco di Vienna con un top a rete I Maneskin hanno voluto chiudere in grande stile il tour estivo e hanno sfoggiato look coordinati sexy: pantaloni neri in pelle e top a rete unisex. Del resto, la storia del rock è impregnata di sensualità ed erotismo: se Damiano può esibirsi a petto nudo, perché non può fare lo stesso Victoria?

A cura di Beatrice Manca

I Maneskin sono inarrestabili: lanciati nell'olimpo musicale con la vittoria all'Eurovision Song Contest, hanno trascorso l'estate in tour, infiammando molte città in Europa. Per l'ultima tappa hanno deciso di dare il meglio di sé e hanno fatto ballare Vienna con un concerto pieno di energia e ad alto tasso di sensualità: la band, famosa per lo stile provocante, indossava look in pelle che strizzavano l'occhio al mondo del BDSM. In particolare ha colpito il look di Victoria De Angelis, che indossava un top a rete trasparente che non nascondeva nulla agli spettatori.

Damiano David con un top a rete a Vienna

Il top a rete di Victoria

Per l'ultimo concerto del tour estivo dei Maneskin la band ha sfoggiato look coordinati: pantaloni neri in pelle e top a rete unisex. Ethan, alla batteria, indossava una specie di imbracatura che strizzava l'occhio a certi accessori bondage. Damiano e Victoria invece indossavano due top molto simili, con un motivo a rete trasparente: Damiano ha strappato la sua maglia al culmine dell'esibizione, mentre Victoria si è scatenata sul palco con il basso, con il top a rete indossato senza reggiseno che rivelava le forme del seno. Del resto, la storia del rock è impregnata di sensualità ed erotismo: se è accettabile vedere i capezzoli di Damiano, perché non può fare lo stesso Victoria?

Victoria De Angelis sul palco del concerto di Vienna

Lo stile sensuale e rock dei Maneskin

Il successo dei Maneskin è legato sicuramente all'energia che mettono nella loro musica, ma anche allo stile anticonvenzionale e libero da ogni stereotipo di genere: trasparenze, tutine di pelle, tacchi per gli uomini. Provocanti e decadenti, i Maneskin esprimono con i look da rockstar contemporanee la travolgente carica sensuale e ribelle della loro musica. Non a caso Gucci (che li ha vestiti anche nel video di I Wanna Be Your Slave) li ha scelti come volto della nuova campagna, definendola un "inno all'eros come forza creativa".