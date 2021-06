Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, sta vivendo un periodo d'oro: insieme alla sua band sta letteralmente spopolando in ogni parte d'Europa e, complici le vittorie a Sanremo ed Eurovision, è diventata un volto noto praticamente ovunque. Sono lontani i tempi in cui Damiano&Co. suonavano tra le strade di via del Corso a Roma, ora sono delle vere e propria rockstar e non potrebbero essere più felici. Se il frontman ha dimostrato con un tatuaggio ispirato a un vecchio tema che questo è sempre stato il suo più grande sogno, Victoria ha fatto di più e ha rispolverato una foto dell'infanzia davvero originale ed evocativa.

La foto di Victoria De Angelis da piccola

Quando è nata la passione di Victoria per il rock? Quando era solo una bambina e a dimostralo non è solo la sua storia. Oltre ad aver cominciato a suonare la chitarra a soli 8 anni, iscrivendosi anche a una scuola di musica in un secondo momento, da piccola si divertiva anche a lasciarsi immortalare in versione rockstar. Sui social ha rispolverato alcune foto dell'infanzia nelle quali dava prova di avere già le idee chiare sul suo futuro. Aveva i capelli biondi che ancora la contraddistinguono, l'espressione vispa e una passione smodata per la musica, tanto da aver dato vita a un vero e proprio rock studio. Cosa indossava? Cappellini a righe, bracciali di pelle con le borchie, collane a catena e non poteva fare a meno di rivolgere alla telecamere il segno delle corna, simbolo del rock.

Com'è cambiata Victoria dei Maneskin

Oggi Victoria è cresciuta, è una "regina queer" che combatte le convenzioni in fatto di abiti, che non ha paura di ribellarsi agli stereotipi di bellezza comunemente accettati, che vanta un personalissimo stile genderless. Se c'è una cosa che non ha perso con il passare degli anni, quella è la passione per la musica rock. A quanto pare, però, la perseveranza e la determinazione hanno dato i loro frutti. L'unica cosa che la differenzia rispetto a quando era una bambina è che oggi è uscita dalla sua cameretta ed è diventata davvero una rockstar internazionale. A questo punto, dunque, a Victoria non resta che godersi il suo sogno diventato realtà, consapevole del fatto che quando ha il basso tra le mani è una vera e propria potenza.