Oggi è una giornata speciale per la famiglia Beckham: il primogenito di David e Victoria, Brooklyn, compie 22 anni e non potrebbe essere più felice, visto che ha da festeggiare sia il compleanno che il futuro matrimonio che presto lo vedrà protagonista al fianco della fidanzata Nicola Peltz. Nonostante abbia trovato la sua anima gemella, è risaputo che "la mamma è sempre la mamma" e l'ex Posh Spice lo ha dimostrato, condividendo sui social una dolcissima foto del passato, nella quale appare giovane e dolcissima con il figlio piccolo tra le braccia. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni? Victoria sorride di gusto, espressione diametralmente opposta a quelle extra seriose sfoggiate negli ultimi anni.

La dolce dedica a Brooklyn Beckham

Quale modo migliore per festeggiare il compleanno del figlio se non condividendo una foto della sua infanzia? È proprio quanto fatto da Victoria Beckham per i 22 anni di Brooklyn. Lo scatto risale alla prima volta in cui l'ex Posh Spice è diventata mamma (era il 1999) e la mostra in una versione dolcissima e adorabile mentre giocava con il primogenito tra le braccia. Nella didascalia ha colto l'occasione per fargli una dedica speciale, scrivendo: "22 anni fa oggi le nostre vite sono cambiate per sempre. L'anima più gentile e più bella. Il figlio, il fratello e il fidanzato più incredibile. Buon compleanno Brooklyn, ti amiamo e siamo orgogliosi dell'uomo che sei diventato". Il 22enne avrebbe mai immaginato di ricevere degli auguri tanto teneri?

in foto: La foto di Victoria Beckham da giovane

Victoria Beckham ride nella foto del passato

Nella foto del passato Victoria Beckham era giovanissima, indossava una felpa nera, portava gli occhiali da sole e i capelli extra lisci e lunghi. Teneva il figlio tra le braccia mentre giocava con lui sull'erba ed era adorabile in versione neomamma. Brooklyn avrà avuto poco più di un anno, dunque sarà stato il 2000, e la rendeva felice e raggiante come dimostra il sorriso smagliante che ha stampato sul viso. Ad oggi quell'espressione fa decisamente clamore, visto che viene paragonata ai bronci e al viso serio che sfoggia sempre in pubblico, ma è chiaro che di fronte ai figli la gioia e l'amore sono sempre incontenibili. Al matrimonio di Brooklyn l'ex Posh Spice concederà ancora gli stessi sorrisi alle telecamere?