Dimenticate le paillettes, le minigonne aderentissime, i vestiti fascianti e i tacchi a spillo, la moda del 2021 impone di puntare tutto sul trend cozy. Complici le numerose giornate passate in casa a causa della pandemia, le tendenze fashion hanno subito un radicale cambiamento nell'ultimo anno, adeguandosi ai bisogni della quotidianità fatta di smartworking e videocall. È proprio per questo che si dà sempre più spazio a tute e capi over ma, se c'è una cosa a cui non si può proprio rinunciare durante l'inverno 2021, quella è l'abito di lana. Si tratta di un maxi maglione che può essere portato anche "a solo", ovvero senza gonna, leggings o shorts, così da mettere in mostra le gambe e da aggiungere un tocco sensuale e femminile anche ai look confortevoli e casual. Ecco quali sono i modelli must-have e i consigli per abbinarli nel modo giusto.

I maglioni da usare come abito

Volete essere glamour anche quando rimanete in casa o quando vi concedete qualche uscita tra un lockdown e l'altro? Fareste bene a puntare sui maxi maglioni da portare come abiti. È risaputo che i pull over siano il must-have del momento ma, se intendete essere sensuali senza rinunciare alla comodità, dovreste optare per i modelli lunghi, quelli che coprono il fondoschiena e che possono essere indossati al posto di un vero e proprio vestito. Quali sono i loro lati positivi? Innanzitutto sono caldissimi, soprattutto se abbinati a dei collant di cachemire, e, come se non bastasse, sono anche comodi e capaci di mascherare le imperfezioni. Che siano in tinta unita, coloratissimi o decorati con le trecce non importa, sono un toccasana per chi non vuole rinunciare allo stile in questo periodo storico difficile.

Come abbinare gli abiti di lana

Come vanno abbinati gli abiti di lana? Innanzitutto è fondamentale usarli con una canotta intima o con una sottoveste di cotone, così da evitare il prurito causato dalla lana a contatto con la pelle. A questo punto, è possibile dare libero sfogo al proprio estro. Si possono portare con delle calze velate in tinta unita o con dei collant a fantasia, magari ricamati, l'importante è lasciare le gambe in mostra, così da sentirsi femminili e provocanti anche in versione tanto confortevole. Le più freddolose possono aggiungere un cardigan, un vero e proprio must-have di stagione, oppure una maxi sciarpa di lana, mentre chi vuole segnare il punto vita può usare una mini cintura. Insomma, le possibilità sono davvero tante, basta assecondare le proprie esigenze e il proprio stile.