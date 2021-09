Venezia 2021, i look da giorno per l’arrivo al Lido: Serena Rossi floreale, Paola Di Benedetto in tailleur Sul red carpet del Festival di Venezia le star sfoggiano i loro abiti da sera più eleganti e glamour ma la mattina precedente alla sfilata, quella in cui fanno il loro arrivo al Lido, puntano su qualcosa di decisamente più informale. Paola Di Benedetto si è presentata in tailleur over, Serena Rossi ha preferito i fiori, Madalina Ghenea un maxi cappello da diva.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Venezia non è un evento atteso solo nel mondo del Cinema, anno dopo anno le star che calcano l'ambito red carpet dimostrano che la manifestazione è anche un'occasione d'oro per lanciare mode e tendenze. Non sorprende, dunque, che siano moltissime coloro che si sfidano a colpi di stile tra tacchi a spillo, maxi scollature e dettagli glamour. C'è però un dettaglio particolare che contraddistingue le giornate veneziane: se alle prime a trionfare sono l'eleganza e gli scintillii, per l'arrivo al Lido le celebrities preferiscono puntare su qualcosa di più informale e casual ma ugualmente trendy: ecco cosa hanno sfoggiato questa mattina Serena Rossi, Paola Di Benedetto e le altre.

Penelope Cruz con la mini, Serena Rossi romantica

Il Festival di Venezia non è fatto solo di red carpet, anche gli arrivi al Lido delle star sono all'insegna del glamour e a dimostrarlo sono stati i look sfoggiati questa mattina in Laguna. Tra le più attese della giornata non poteva che esserci Penelope Cruz, presentatasi di fronte ai fotografi in un abito bianco ricamato e mini firmato Chanel (lo ha abbinato a un'originale tracolla rigida sempre della Maison francese). A farle concorrenza è stata Serena Rossi che, dopo lo splendido look da dea in verde smeraldo di ieri sera, questa volta ha preferito un romantico outfit floreale di Etro.

Penelope Cruz in Chanel

Il tailleur over di Paola Di Benedetto

A Venezia 78 Paola Di Benedetto sta puntando sulla raffinatezza di Stella McCartney e, dopo il red carpet in arancione, questa mattina ha preferito un più tenue color sabbia. Ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur oversize super fashion, un modello con i pantaloni ampi e a vita alta e una giacca crop senza bottoni. Ha abbinato il tutto a un mini top bianco che ha lasciato la pancia in mostra e a un paio di décolleté total white con il tacco a spillo. Come ultima cosa, non ha rinunciato all'accessorio must-have delle mattinate veneziane, gli occhiali da sole scuri in stile diva.

Madalina Ghenea in Moschino

Madalina Ghenea e Anya Taylor-Joy in versione dive

A strafare in fatto di outfit sono state Madalina Ghenea e Anya Taylor Joy (meglio conosciuta come la "regina degli scacchi"), apparse come due dive all'arrivo in Laguna. La prima sembrava essere uscita da un film in stile vecchia Hollywood, è scesa dallo scafo con un maxi cappello a falda larga e un trench bianco e nero firmato Moschino decorato con delle stampe pop all-over. L'attrice della serie di Netflix ha preferito invece i toni del rosa sfoggiando un abito sottoveste con una giacca-kimono coordinata, tutto firmato Rodarte. Chi di loro può essere definita la regina di stile della mattinata veneziana?