Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Amici 19, sul palco oltre a Maria De Filippi i giovani talenti della scuola e la giuria composta da Vanessa Incontrada, Christian De Sica e Gabry Ponte. Il talent show di Canale 5 condotto dalla De Filippi nonostante la crisi italiana dovuta al Coronavirus che sta bloccando molte trasmissioni televisive è andato in onda senza pubblico e si è concluso con l'abbandono di Valentin dopo una lunga discussione con la conduttrice.

La gonna "tropicale" di Vanessa Incontrada: il look ad Amici 19

Ad illuminare il palco così spoglio, data l'assenza del pubblico urlante, una splendida Vanessa Incontrada che ha assistito alle esibizioni dei ragazzi giudicando i loro pezzi di danza e canto. Se la padrona di casa Maria De Filippi ha scelto per l'occasione un completo formale in tessuto gessato, con giacca doppiopetto e pantaloni skinny, la bellissima attrice e conduttrice televisiva è apparsa con un look originale ed elegante dai dettagli colorati. L'outfit scelto per la terza puntata di Amici 19 è composto con una camicia oversize dalle maniche a tre quarti, abbinata a una gonna longuette a fondo nero con su stampate foglie verdi di banano. Si tratta di una delle stampe tropical più trendy della Primavera/Estate 2020. Vanessa illumina il look con un paio di maxi orecchini e con décolleté in vernice nera e completa il tutto con una morbida acconciatura che prevede capelli ondulati e sciolti sulle spalle.

La Incontrada a piedi scalzi: "Ho tolto le scarpe mi facevano male"

Durante la puntata Vanessa Incontrada non ha resistito alle scarpe dal tacco alto, evidentemente troppo strette e scomode, per questo l'attrice ha tolto i décolléte in vernice lasciando i piedi nudi. Attentissima come sempre Maria De Filippi si è accorta della cosa e ha chiesto alla sua ospite ridendo: "Vanessa, ti sei tolta le scarpe?", la Incontrada un po' imbarazzata ha risposto:"E' che mi fanno male Maria, scusami. C'avevo le dita così, perdonami". La De Filippi l'ha rassicurata dicendole che non c'era alcun problema e ha continuato la trasmissione con l'intervento della giurata dai piedi scalzi. La Incontrada piace a tutti proprio perché è così, naturale e spontanea, solare e mai costruita. E' una donna che si mostra così com'è senza sovrastrutture pensate e troppo costruite. Vanessa Incontrada ci piace, e tanto, perché, oltre ad avere talento, a essere bellissima, a essere elegante, è una donna capace di fregarsene delle critiche. Vanessa è una di noi, quando ha male ai piedi toglie le scarpe dal tacco alto e se ne infischia della diretta!