Valeria Marini al Gf Vip 6: torna al reality in rosso metallizzato e con la pelliccia “stellare” Valeria Marini è una veterana del Grande Fratello: il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è stato con un look che non poteva passare inosservato.

A cura di Beatrice Manca

Tempo di novità al Grande Fratello Vip: durante la puntata di lunedì 29 novembre sono entrati nella casa due nuovi concorrenti, Giacomo Urtis e Valeria Marini. La showgirl è una veterana del reality show di Mediaset: ha già partecipato diverse volte, facendo scintille, e quest'anno in molti puntano su una rivalità con Francesca Cipriani. Il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia è stato da vera diva: abito rosso metallizzato e pelliccia bianca con le stelle. Un omaggio al suo marchio di fabbrica: "Stellare".

Valeria Marini con la pelliccia a stelle

Valeria Marini ha fatto della sensualità la sua cifra distintiva e ha una vera e propria passione per abiti fascianti, corsetti e paillettes. I suoi look scintillanti non passano mai inosservati e per il ritorno nella casa del GF Vip ha scelto il suo colore preferito, il rosso acceso. La showgirl ha indossato un abito aderente rosso metallizzato, con una linea a sirena e scollatura morbida. Il punto vita era evidenziato da una cintura nera, e la showgirl ha completato il look con sandali con il tacco in tinta e calze a rete. L'accessorio che non è passato inosservato però è la giacca corta in pelliccia bianca, decorata con un motivo di stelle rosse come la pelliccia.

Valeria Marini entra nella casa del Grande Fratello

Valeria Marini con la benda sull'occhio

La showgirl indossava sull'occhio una benda argentata, come conseguenza di un intervento all'occhio. Lei stessa ha rivelato il motivo durante un'intervista a Verissimo, dove aveva mostrato per la prima volta la benda nera abbinata all'abito: ha rischiato di perdere l'occhio sinistro per un foro maculare e si è dovuta operare d'urgenza. Fino a completa guarigione dovrà proteggere l'occhio. Comunque ora la paura p passata e nulla può scalfire la personalità esuberante di Valeria Marini: dicembre non è ancora iniziato e già sfoggia abiti rossi, glitter e stelline. Chissà cosa ci riserverà per le prossime puntate natalizie!