Valeria Marini con la benda di pizzo coordinata all’abito: perché è tornata in tv con l’occhio coperto Valeria Marini è stata tra gli ospiti speciali di Verissimo lo scorso weekend e, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato il motivo per cui ha dovuto coprire l’occhio sinistro per il ritorno in tv. Nonostante stia vivendo un periodo difficile, non ha rinunciato allo stile e ha indossato una benda di pizzo coordinata all’abito.

A cura di Valeria Paglionico

Valeria Marini è tornata in tv, lo ha fatto lo scorso weekend quando accettando di essere intervistata da Silvia Toffanin. La showgirl "stellare" è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda sabato pomeriggio e sul palco è apparsa in una versione inedita: con una benda sull'occhio sinistro. Sebbene abbia sempre abituato i fan a look appariscenti e sopra le righe, questa volta non si tratta di un vezzo: ha rischiato di perdere l'occhio a causa di un grave e improvviso problema di salute. Nonostante stia vivendo un momento difficile, Valeria non ha rinunciato allo stile e ha indossato benda e abito coordinati.

Valeria Marini ha rischiato di perdere l'occhio

Gli ultimi mesi sono stati molto duri per Valeria Marini: dopo essere tornata da Supervivientes, l'edizione spagnola de L'isola dei famosi, si è dovuta operare d'urgenza. Era da tempo che non vedeva bene con l'occhio sinistro e, una volta rivoltasi a uno specialista, le è stato diagnosticato un foro maculare. Il 28 ottobre è finita sotto i ferri e, sebbene il rischio di perdere l'occhio fosse elevato, alla fine la delicata operazione è andata benissimo. Ora, però, la riabilitazione richiederà molto tempo ed è proprio per questo che di fronte i riflettori la showgirl è costretta a indossare una benda. Nonostante la sofferenza, però, la Marini è felice: da quando si è operata sta meglio e non potrebbe essere più felice.

Valeria Marini con la benda a Verissimo

Il look di Valeria Marini a Verissimo

Valeria Marini sta affrontando un momento difficile della sua vita ma non per questo ha perso la passione per i look appariscenti e sensuali. Per partecipare a Verissimo ha infatti puntato sul total black, sfoggiando un mini abito di pizzo che le ha strizzato le forme, un modello con lo scolla a barca delle ruches sul décolleté coordinato alla benda data per coprire l'occhio. A completare il tutto, tacchi a spillo, calze a rete e gli immancabili cristalli, per la precisione una collana con un pendente scintillante a forma di cuore. Insomma, la showgirl continua ad avere uno stile "stellare" anche nei periodi duri ed è proprio per questo che i fan non possono fare a meno di amarla.