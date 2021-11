Valeria a 54 anni fa la modella e allora? “Le donne della mia età vogliono ancora mettersi in gioco” Valeria Sechi compiuti 50 anni ha dato una svolta alla sua vita e si è reinventata come modella. Era stanca di vedere le over 50 rese invisibili nella moda e nella pubblicità, come se non avessero più nulla da dare, come se per loro fosse ormai troppo tardi. “Le donne della mia età hanno ancora voglia di mettersi in gioco” ha detto a Fanpage.it. Lei lo ha fatto per testimoniare quanta bellezza e quanta ricchezza ci sia anche dopo i 50.

A cura di Giusy Dente

Valeria Sechi, Instagram @vale_greymodel

Perché le creme antirughe vengono sponsorizzate in tv da ragazze trentenni che di rughe sul viso non ne hanno neppure l'ombra? Sembra quasi che la vecchiaia sia qualcosa di poco adatto a essere mostrato, come se non ci fosse spazio per lei nel mondo virtuale. Eppure la vecchiaia esiste nella vita vera, in quella reale, di tutti giorni: è un dato di fatto, le persone invecchiano. Ciò non vuol dire che invecchino male e che, superati i 50 anni, si diventi persone finite, che non hanno più nulla da dare, che non hanno più possibilità. C'è bellezza e c'è amore anche nella vecchiaia, perché non sono due concetti strettamente legati all'età. Proprio per questo c'è anche chi, come Valeria Sechi, a 50 anni suonati e senza aver mai posato in vita sua si è detta: voglio fare la modella! Così si è lanciata nel mondo della moda, proprio perché stanca di non essere rappresentata, stanca di sentirsi dire "ormai è tardi". A Fanpage.it ha raccontato come è stato rimettersi in gioco a 50 anni e cosa fa, giorno dopo giorno (anche sui social) per testimoniare quanta ricchezza ci sia nella vita dopo gli anta.

Da grande voglio fare la modella

Una vita difficile, cinque figli, tanti lavori fatti nel corso della vita: poi a 50 anni la svolta. Senza aver mai sfilato e senza mai aver mai posato ha cominciato a proporsi ai brand come modella. All'inizio è stato difficile: "Mi arrivavano chiamate per: adesivo per dentiere, pannolino per incontinenza. Tutte quelle cose che mi facevamo capire che la mia fascia d'età era incastrata nello stereotipo dell'ormai, che è una parola atroce". Questo accadeva circa sei anni fa e da allora molte cose sono per fortuna cambiate, anche se la strada è ancora lunga: "Ci si è resi conto che c'è bisogno di modelli sostenibili. Le donne della mia età hanno ancora voglia di mettersi in gioco, di provare, di sperimentare".

Valeria Sechi, Instagram @vale_greymodel

Non chiamatemi Wonder Woman!

Sui social Valeria non solo racconta la sua quotidianità, ma testimonia giorno dopo giorno la bellezza della vita dopo gli anta: "Sei ben consapevole del tuo potenziale e dei tuoi limiti e sulla base di questo vivi uno stato d'animo magico, ti senti sollevata da tutte le paranoie del non essere abbastanza, da tutte le angosce del dover essere al top, di dover essere performante". Lei si è liberata di tutte queste ossessioni e per questo ci tiene a sfatare il mito della Wonder Woman in cui a volte viene identificata. "Non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di persone felici. Mi chiedono: come fai a fare tutto? Non lo faccio! Ho passato quella fase in cui dovevo per forza essere brava in tutto. Io non sono Wonder Woman, sono una persona che ha sondato il proprio potenziale e ha deciso e scelto come spenderlo. Dovremmo farlo tutti".

Valeria Sechi, Instagram @vale_greymodel

Il bello degli anta

Valeria per scelta non ha mai voluto tingere i capelli, li porta grigi da diverso tempo, sempre con orgoglio. Sa di essere in controtendenza e all'inizio erano i suoi stessi figli a dirle che quell'aspetto la faceva sembrare più vecchia. Ma lei questa parola non la teme affatto: "La paura di invecchiare non l'ho mai avuta. Mi trovo ad avere un'energia, un entusiasmo, una vitalità alla mia età che forse a 30 anni non avevo! A me non interessa dimostrare meno anni, mi interessa portarmi bene i miei".

Valeria Sechi, Instagram @vale_greymodel

Che cos'è la bellezza?

Il mondo dei social, così come quello della moda e della pubblicità, propongono standard di bellezza irreali, inarrivabili, che proprio per questo generano frustrazione: sia in chi li propone, che in chi li recepisce dall'altra parte. Il continuo confronto con gli altri fa sì che non ci si senta mai all'altezza, ma l'incapacità di distinguere reale e virtuale può sfociare in una vera e propria ossessione, che rende impossibile accettarsi e amarsi per ciò che si è. Da qui, l'uso e abuso di filtri, ritocchini, chirurgia. Valeria nel condividere i suoi scatti cerca di essere più naturale e vera possibile, per rappresentare realmente le donne normali, affinché ci si possa riconoscere e avere un modello sano: "Ho posato con tutti i miei inestetismi, ho postato anche foto di me nuda sui social, non per vanità ma per dire: questo è lo strumento con cui esperisco la vita. Gli sono grata che mi permette di farlo, lo amo per questo".

Valeria Sechi, Instagram @vale_greymodel

La sua idea di bellezza è profondamente legata al corpo, a ciò che mostra ma ancor di più a ciò che cela: "La bellezza è uno stato d'animo, ha poco a che fare con l'aspetto fisico. L'aspetto fisico è una finestra verso l'interno. Se stai bene, sei hai consapevolezza di te, se sei soddisfatta, felice, traspare all'esterno e ti rende bella". Questo è l'approccio che vorrebbe insegnare alle sue figlie: "Ognuno dovrebbe avere come modello la versione migliore di se stesso. Il mio invito è: sii il tuo modello".