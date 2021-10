Valentina Paloma Pinault, la figlia di Salma Hayek è cresciuta e sfila sul red carpet con la mamma Salma Hayek ha partecipato alla prima londinese del film Eternals e ha sorpreso tutti presentandosi sul red carpet con Valentina Paloma Pinault, la figlia 14enne nata dal matrimonio col marito François-Henri Pinault. Per l’occasione ha indossato un adorabile minidress a pois, dimostrando di aver ereditato bellezza e stile propio dalla mamma.

A cura di Valeria Paglionico

La generazione dei "figli di" sta conquistando il mondo dello spettacolo: sono molti i giovanissimi con il cognome famoso che, complice l'incredibile somiglianza con i genitori noti, riescono a raggiungere un incredibile successo senza avere talenti particolari. Certo, alcuni di loro dimostrano di essere artisti nati, ma la verità è che riuscirebbero a entrare nell'olimpo delle celebrità anche senza fare nulla. L'ultima arrivata nel "club" è Valentina Paloma Pinault, la figlia di Salma Hayek e François-Henri Pinault, che sempre più spesso sfila sul red carpet con la mamma.

Il red carpet di mamma e figlia

La prima londinese del film Eternals è stata letteralmente invasa dalle star: oltre alla protagonista Angelina Jolie accompagnata da Shiloh e dagli altri figli, anche Salma Hayek ha pensato bene di presentarsi sul red carpet con la sua erede. L'attrice ha sfilato al fianco di Valentina Paloma Pinault, la figlia 14enne nata dal matrimonio col magnate della moda François-Henri Pinault. Sebbene la ragazza non abbia alcun tipo di esperienza nel mondo dello spettacolo, ha dimostrato di sentirsi a perfetto agio di fonte i riflettori. Somiglia in modo impressionante alla mamma, ha ereditato l'eleganza francese del papà e, a giudicare dalla bellezza che vanta, di sicuro farà parlare ancora a lungo di lei.

Valentina Paloma Pinault e Salma Hayek sul red carpet

Il look trendy di Valentina Paloma Pinault

Cosa ha indossato la figlia di Salma Hayek sul red carpet di Eternals? Un adorabile minidress a pois aderente e drappeggiato, lo ha abbinato a un paio di sandali di velluto con la zeppa e a un mezzo raccolto. L'attrice, invece, ha preferito un lungo abito a righe sui toni del rosso, un modello tempestato di paillettes scintillanti di Saint Laurent. Non è la prima volta che Valentina sfila sul tappeto rosso al fianco della mamma, lo aveva già fatto a metà ottobre durante un'altra prima di Eternals e anche in quell'occasione aveva puntato tutto sui pois. Sebbene forse abbia peccato in fatto di originalità, come si fa a non rimanere incantati di fronte al suo splendore e al suo stile trendy?