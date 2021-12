Valentina Ferragni lancia il trend più caldo dell’inverno 2022: i maxi piumini colorati Le passerelle propongono piumini imbottiti da sfoggiare anche in città per come alternativa al cappotto: così il freddo si affronta con energia.

C'erano una volta i "paninari" che facevano tendenza a Milano con i jeans e i piumini imbottiti. Gli anni Ottanta sono passati, ma i piumini imbottiti restano: anzi, quest'anno dominano i trend invernali in versione "fluffy", soffici e vaporosi. Valentina Ferragni sfoggia sulla neve una versione total pink con le stelline, perfetta per far tornare il sorriso anche nella più cupa delle giornate invernali. Da Miu Miu a Givenchy, la moda ci accompagna per tutto l'inverno con piumini maxi che puntano su colori accesi e materiali tecnologici anti-freddo.

Il piumino rosa di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni si sta godendo una vacanza sulla neve insieme al fidanzato Luca Vezil. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per l'influencer, che ha dovuto sottoporsi a un'operazione chirurgica. Ora però si è completamente ristabilita ed è tornata agli impegni lavorativi: tra shooting e campagne pubblicitarie ha deciso di coccolarsi qualche giorno a St Moritz, dove ha sfoggiato look super trendy. Sulla neve ha sfoggiato un piumino retrò in toni pastello, rosa e lilla, con le stelline firmato Miu Miu. Un outfit da vera "Pinky Wonder Woman", come lo ha definito lei stessa, perfetto anche in città.

Valentina Ferragni in Miu Miu

I piumini fluffy sono il modello da avere per l'inverno 2022

Nati per la neve e per le piste da sci, i piumini imbottiti in versione "oversize" e super soffice sono una delle tendenze moda dell'inverno 2022. Le passerelle quest'anno vogliono superare la vecchia contrapposizione tra cappotto d'alta moda e piumino sportivo con modelli da sfoggiare in ogni occasione per affrontare il freddo con una nota di allegria. Miu Miu ha dedicato un'intera collezione ai "look di alta quota" proponendo piumini imbottiti in colori pastello, da portare anche su abiti sottoveste e calzamaglie.

Miu Miu

Caldi, colorati e vitaminici: MSGM sceglie le tinte fluo per un concentrato di energia (perfetti sopra a un look basic total black) Etro opta per il mix'n'match di stampe animalier mentre Emilio Pucci si affida all'eleganza di disegni acquerellati, per giacche imbottite che non hanno nulla da invidiare all'eleganza di un cappotto.

Etro

Kenzo e Givenchy propongono modelli oversize lunghi fino ai piedi, per vere regine delle nevi. Questi piumini imbottiti, morbidi e caldissimi, non ci faranno rimpiangere il piumone nemmeno nelle mattine più fredde: provare per credere!