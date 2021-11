Uova rotte sotto i tacchi a spillo: le scarpe di Elle Fanning sono le più originali dell’inverno Elle Fanning ha rivoluzionato il suo stile: ha detto addio agli abiti principeschi e bon-ton, ora è glamour e audace. Ne ha dato prova sui social, dove ha aggiunto un tocco sopra le righe a un outfit total white con degli originalissimi sandali-uovo.

A cura di Valeria Paglionico

Credevate di averle viste davvero tutte nel mondo della moda? Vi sbagliavate e a dimostrarlo è stata Elle Fanning, che sui social ha sfoggiato le scarpe più originali dell'inverno. Complice la prossima uscita della seconda stagione di The Great, negli ultimi tempi appare sempre più spesso in pubblico e la cosa particolare è che ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile. Niente più abiti principeschi, look da bambola e accessori bon-ton: ora l'attrice è glamour, audace e soprattutto sopra le righe, basti pensare al fatto che di recente ha sfoggiato un top a catena davvero unico. In quante avrebbero il coraggio di indossare i suoi nuovi sandali che calpestano un uovo?

Il look total white di Elle Fanning

Al motto di "Un outfit all'uovo per la mattina", Elle Fanning presenta il suo originale look per l'inverno. Oltre ad aver seguito la mania del total white con una t-shirt e dei maxi pantaloni palazzo a vita altissima di The Row, ha indossato delle scarpe che di sicuro faranno impazzire gli amanti dei dettagli sopra le righe. Si tratta di un paio di sandali della collezione Primavera/Estate 2022 di Loewe (sono stati presentati durante l'ultima Paris Fashion Week) e la loro particolarità sta nel fatto che il vertiginoso tacco a spillo è decorato con un uovo rotto (realizzato come se fosse stato proprio il tacco a schiacciarlo).

I sandali-uovo sono il nuovo must?

I sandali-uovo di Loewe non sono l'unico accessorio originale lanciato dalla Maison per la prossima estate: come dimostrato durante la sfilata dello scorso settembre, i tacchi sono stati decorati con diversi dettagli originali, dalle saponette agli smalti, fino ad arrivare alle candeline e ai boccioli di rosa. Elle Fanning è solo la prima ad aver seguito la mania ma, a giudicare dal tocco glamour che ha dato al suo look con le scarpe, di sicuro lancerà un vero e proprio trend da seguire. Esiste forse un metodo più originale di questo per rendere un look monocromatico tutt'altro che banale?