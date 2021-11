Sembra una catena d’oro ma è un top, l’originale look di Elle Fanning sul red carpet Elle Fanning ha partecipato agli InStyle 2021, lasciando tutti senza parole con il suo look da red carpet. L’attrice è apparsa dark e glamour con un top scultura personalizzato e prezioso a forma di catena: ecco tutti i dettagli dell’originale capo.

A cura di Valeria Paglionico

Sui red carpet internazionali se ne vedono davvero di tutti i colori, tanto che è diventato difficile per le star pensare a qualcosa di sorprendente e d'impatto capace di lasciare senza parole i fashion addicted più incalliti. Nelle ultime ore è stata Elle Fanning a essersi superata, riuscendo ad attirare i riflettori su di lei grazie a un look sopra le righe ma allo stesso tempo glamour. Ha partecipato alla sesta edizione degli InStyle Awards, incantando i fan non solo con la sua bellezza eterea ma anche con un top gioiello molto originale: sebbene fosse di metallo e a forma di catena, è andato a sostituire il reggiseno.

Il nuovo stile dark e sensuale di Elle Fanning

Siamo sempre stati abituati a vedere Elle Fanning in versione principesca tra abiti di tulle, lunghe gonne con lo strascico e dettagli bon-ton, ma di recente le cose sono cambiate. L'attrice ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile, apparendo in pubblico sempre più dark e sensuale. Il motivo di questa trasformazione? Complice il lancio della seconda stagione della serie di cui è protagonista, The Great, insieme alla stylist Samantha McMilles sta giocando di parallelismi con il suo doppelgänger televisivo. Gli anni '90 hanno incontrato il XVIII secolo, dando vita a dei look preziosi, esagerati e glamour.

Elle Fanning in Balmain agli InStyle 2021

Com'è nato il top a catena di Balmain

Agli InStyle Awards 2021 ha sfilato sul red carpet con un completo provocante, glamour e rock della collezione Primavera/Estate 2022 di Balmain. Ha osato con una gonna nera lunga e a vita bassa, completando il tutto con un top gioiello a forma di catena personalizzato con dei cristalli all-over. Così facendo è diventata il volto del New French Style della nota Maison del lusso. Il top è un pezzo d'artigianato ideato dal direttore creativo Olivier Rousteing e presentato durante l'ultima sfilata della griffe e ha richiesto ben 5 settimane di lavorazione per essere portato a termine. Si è partiti dal prototipo e si è passati allo stampo, successivamente si è arrivati alla regolazione e infine alla copertura con l'ottone. Il risultato? Assolutamente d'impatto, anche se muoversi con sinuosità in quel rigido top scultura non deve essere stato un gioco da ragazzi.

