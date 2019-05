Buone notizie per gli amanti del low-cost, dopo mesi di attesa finalmente Uniqlo arriverà in Italia. Era già da tempo che si parlava dell'apertura di uno store nel nostro paese ma solo di recente l'azienda giapponese di fast fashion ha confermato la notizia, comunicando che il suo primo negozio sarà a Milano: ecco quando e dove ci sarà l'inaugurazione.

Il primo negozio di Uniqlo in Italia

Uniqlo è l’azienda giapponese di fast fashion diventata famosa per i suoi capi casual ed essenziali, vanta circa 2.000 punti vendita in tutto il mondo ed è una delle catene low-cost più amate a livello internazionale. Se fino a oggi era necessario fare un viaggio all'estero per visitare uno dei suoi store, di recente ha confermato una notizia che circolava già da molto tempo: aprirà il suo primo negozio in Italia. L'inaugurazione è prevista per il prossimo 13 settembre a Milano, per la precisione in piazza Cordusio 2, dove verrà aperto un punto vendita che si estende su 3 piani, seminterrato, piano terra e primo piano, su una superficie di 1.500 metri quadrati. All'interno del negozio sarà possibile trovare le collezioni uomo, donna e bambino, caratterizzate da intimo, cappotti, T-shirt, pantaloni e tutti i capi basic utili a creare un outfit comodo, economico e facile da abbinare. L'Italia è il decimo paese europeo in cui arriverà il brand, il 23esimo nel mondo, e, nonostante le vendite online fossero già attive da diverso tempo, sono moltissimi quelli che non vedevano l'ora di poter visitare uno degli store nel bel paese. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la fine delle vacanze estive per darsi allo shopping folle e low-cost.