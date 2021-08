Tutti i tatuaggi di Nicole Daza, fidanzata e futura moglie di Marcell Jacobs Nicole Daza è la compagna del campione olimpico Marcell Jacobs e, così come lui, ha una grande passione per i tatuaggi. Ha gran parte del corpo ricoperto dall’inchiostro indelebile, tutti i disegni realizzati sulla pelle sono originali e appariscenti: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

A cura di Valeria Paglionico

Nicole Daza è la compagna di Marcell Jacobs, uomo più veloce del mondo e medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due si sono incontrati nel 2018 in un locale di Milano, da allora non si sono mai più lasciati e insieme hanno anche messo su famiglia, diventando genitori di Anthony e Megan. Ad oggi vivono a Roma con i due figli e con il primogenito dell'atleta, Jeremy, nato da una sua precedente relazione. Così come il compagno, anche Nicole ha la passione per i tatuaggi, tanto da avere il corpo quasi completamente ricoperto dall'inchiostro indelebile. Il suo profilo Instagram è molto seguito, conta infatti quasi 27.000 followers, e nelle foto che posta non esita a mettere in mostra i tattoo tra micro bikini e scollature audaci.

Il teschio tatuato sul fianco

Sul fianco sinistro, per la precisione poco sopra il lato b, Nicole ha tatuato un teschio messicano, noto anche come teschio di zucchero: è in versione "femminile", ha infatti il rossetto e i capelli, ed è circondato da alcune rose colorate. Qual è il suo significato? Solitamente i disegni di questo genere fanno riferimento alla tradizione del popolo messicano sul culto dei morti. A differenza della nostra cultura che associa i funerali a qualcosa di triste e cupo, nel paese sudamericano si preferisce enfatizzare il momento con simboli pieni di colore e di festa.

Nicole con il tatuaggio del teschio sul fianco

I tatuaggi sul braccio destro

Nicole, la compagna di Marcel Jacobs, ha il braccio destro completamente tatuato, l'inchiostro indelebile le ricopre la pelle dalla spalla fino al polso. Cosa raffigura il tattoo? Si tratta di una composizione di fiori in total black, ci sono maxi girasoli e margheritine, e molto probabilmente hanno un valore puramente estetico, anche se l'influencer ha preferito non dare nessun dettaglio sul possibile significato del tatuaggio.

Il braccio tatuato di Nicole Daza

Il maxi tattoo sul collo

Il tatuaggio più appariscente di Nicole Daza è quello sul collo, riesce a coprirlo solo quando indossa maglioni e top a vita alta. Cosa raffigura? Si tratta di un disegno geometrico simile a quello che Fedez sfoggia nella stessa parte del corpo, solo che è in total black e sotto è decorato con il numero 19 (al quale probabilmente la compagna di Jacobs darà un particolare valore simbolico).

Il maxi tatuaggio sul collo

Il fiocco tatuato sul ginocchio

La compagna di Jacobs ha un tatuaggio molto evidente sul ginocchio, raffigura un fiocco in total black. Sebbene all'apparenza abbia semplicemente un valore estetico, in verità i disegni simili di solito nascondo un profondo significato simbolico: rappresentano un legame che si vuole custodire ma anche un nodo da sciogliere al momento giusto.