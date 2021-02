Chiacchiere, Frappe, Bugie, Crostoli o Cenci, in ogni regione sono conosciute con un nome diverso ma si tratta del medesimo dolce, tipico del Carnevale. Sono deliziose sfoglie fritte, croccanti, ricoperte di zucchero a velo che fanno impazzire sia gli adulti che i bambini. Ai più golosi, piace gustarle con il sanguinaccio, una crema di cacao e cioccolato fondente all'aroma di cannella. Se non le avete mai preparate in casa, questo è il momento perfetto per mettere le mani in pasta, magari facendovi aiutare dai più piccoli.

Il procedimento è davvero semplice, basta avere a disposizione gli utensili giusti che vi aiuteranno nella preparazione. Ecco quali sono!

1. Moulinex MasterChef impastatrice planetaria

L'impasto può essere fatto tranquillamente a mano, ma se avete poco tempo e poca voglia di sporcare, l'impastatrice Moulinex MasterChef potrà impastare al posto vostro. È dotata di un ampio contenitore da 6,7 litri che permette di impastare fino a 2,6 kg di preparato per dolci e 2,2 kg di pane e pizze. Inoltre, ha un motore molto potente da 1500 W che insieme ai 3 utensili in dotazione ( il gancio impastatore in metallo pressofuso per uso intensivo, lo sbattitore e la frusta), consentono di miscelare, mescolare e montare tutto quello che volete.

2. Marcato Classic Atlas macchina con manovella

Dopo che avete compattato il vostro impasto con le mani per un po', toccherà stendere delle sfoglie sottili di circa 2 mm per poi ricavare le chiacchiere. Per esser sicuri di raggiungere il giusto spessore meglio usare la famosissima "nonna papera", che non è altro che questa macchina Marcato con manovella manuale. Questa sfogliatrice può essere regolata per avere uno spessore dell'impasto da 4.8 mm fino a 0.6 mm. La macchina è realizzata in acciaio cromato con rulli in lega di alluminio anodizzato per alimenti.

3. Mattarello professionale Isenberg

L'alternativa alla sfogliatrice, è il mattarello. Di solito, questa operazione è piuttosto faticosa ma il mattarello professionale Isenberg ha degli appositi cuscinetti che rendono molto facile stendere l'impasto. Rispetto ad altri strumenti simili, è molto più pesante e quindi servirà meno forza. Il mattarello Isenberg è formato da un pezzo di faggio europeo, ottenuto da coltivazioni sostenibili, con certificato di sicurezza alimentare, e non ha nessuna giuntura dove può infilarsi lo sporco.

4. Rotella Paderno

Per dare forma alle vostre chiacchiere, vi servirà una rotella con cui ritagliarle. Potete utilizzare la rotella Paderno, che ha doppia lama: una smerlata ed una liscia. Di solito, le chiacchiere hanno i bordi smerlati ed hanno una forma rettangolare, ma voi sentitevi liberi di farle come preferite.

5. Lagostina Linea Rossa Wok con cestello per frittura

È arrivato il momento di friggere! La padella Wok in acciaio inox è dotata di doppia maniglia per una presa sicura e cestello in filo con piedini, perfetto per cotture al vapore e fritti croccanti e leggeri. Riempite la padella di olio per friggere e, una volta portato a temperatura, immergete 2 o 3 chiacchiere alla volta (in base alla loro grandezza) e lasciate che diventino dorate. Rigiratele e attendete che siano pronte anche dall'altro lato.

6. Oitugg Set di pinze antiaderenti

Queste pinze vi aiuteranno a girare le chiacchiere nella padella e a sollevarle dall'olio una volta pronte. Il set di 3 pinze in silicone vi permette di svolgere tutte queste operazioni senza il rischio di bruciarvi con l'olio bollente. Le pinze sono di 3 differenti dimensioni, realizzate in acciaio inossidabile 304, resistente alla corrosione. Le maniglie sono antiscivolo ed hanno il rivestimento in silicone.

7. Tomons Friggitrice ad Aria

Se cercate un'alternativa più sana, potreste optare per la friggitrice ad aria Tomons. A differenza delle friggitrici tradizionali, la friggitrice ad aria riduce l’assunzione di grassi dell’80%-90% ma garantisce gli stessi risultati in termini di croccantezza. Inoltre, dispone anche di una funzione di spegnimento automatico che si attiva al termine del tempo di cottura così da non bruciare i cibi. È dotata anche di un pannello di controllo tattile LED e di un display digitale, dove è possibile gestire le impostazioni predefinite tra cui bistecche, frutti di mare, gamberetti, patatine fritte, torte, ecc.

8. Cymax colino per spolverare lo zucchero

Una volta fritte le chiacchiere, non vi resta che spolverarle di zucchero a velo. Per fare questa operazione vi servirà un colino come questo Cymax, realizzato in acciaio inossidabile con pratico manico. Il set è composta da 3 pezzi di diverse dimensioni (7 cm, 12 cm e 18 cm) utili anche come setaccio e colapasta.

9. Scatole per dolci Lapono

Per confezionare le vostre chiacchiere potete confezionarle in una di queste scatole decorate per dolci. Le scatole Lapono sono realizzate in robusta carta di cartone alimentare ed hanno una finestra trasparente sul davanti che permette di vedere il goloso e irresistibile contenuto.