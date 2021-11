Addio a Federica Cavenati: le star vestite dalla stilista e il ricordo di Lena Dunham dopo la morte La stilista Federica Cavenati, fondatrice assieme al compagno Marco Capaldo del brand 16Arlington, è prematuramente scomparsa ad appena 28 anni. Tra le star che amavano molto il brand: Lizzo, Amal Clooney, Lady Gaga, Rita Ora, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Lena Dunham. Quest’ultima l’ha ricordata con un lungo e affettuoso post su Instagram.

A cura di Giusy Dente

Federica Cavenati e Lena Dunham, Instagram @lenadunham

La notizia della prematura morte di Federica Cavenati, a soli 28 anni, ha sconvolto il mondo della moda. La stilista aveva fondato, assieme al suo compagno, un brand amatissimo dalle celebrità (16Arlington) che in poco tempo aveva riscosso un enorme successo e si era ritagliato uno spazio di rilievo nel settore. Il suo compagno Marco Capaldo, che con lei aveva dato avvio all'azienda nel 2017, ha annunciato di voler ricordare la ragazza con una collezione commemorativa che presenterà nel 2022. Nel frattempo al cordoglio di amici e parenti si è unita anche Lena Dunham, che più volte ha sfoggiato le creazioni della stilista, verso cui provava anche un sincero affetto che andava oltre il legame professionale. Le ha dedicato un commovente post su Instagram.

La morte di Federica Cavenati

Benché la notizia sia stata diffusa dalla famiglia solo ieri, si pensa che la morte della ragazza possa risalire addirittura a tre settimane fa. Federica Cavenati aveva lasciato l'Italia giovanissima, per inseguire i suoi sogni e si era stabilita a Londra, dove viveva col compagno Marco Capaldo, co-fondatore di 16Arlington. Il nome affonda le sue radici proprio nel loro vissuto, professionale e sentimentale: è infatti il nome del loro primissimo atelier e del primo appartamento londinese condiviso.

Federica Cavenati, Instagram @lenadunham

Il brand fonde le visioni stilistiche di entrambi, l'approccio sartoriale di lei e la rivisitazione couture del prêt-à-porter di lui. Il marchio esalta dunque le differenze, vuole dare un punto di vista inclusivo, dove piuttosto che omologarsi si sceglie di fondere le proprie idee diverse creando qualcosa di inedito e positivo, piuttosto che distruttivo. "Un'etichetta che da sola ha ridefinito lo spirito della moda londinese e ha restituito allo stile la sua follia e gioia": così ha definito Lena Dunham 16Arlington.

Federica Cavenati

Il mondo della moda in lutto

16Arlington era un brand molto amato dalle celebrities. Marco Capaldo e Federica Cavenati avevano vestito tantissime star. Amal Clooney aveva proprio di recente indossato una loro creazione, in occasione della premiere di The Tender Bar al BFI London Film Festival. E poi, nel corso degli anni: Lizzo, Lady Gaga, Kendall Jenner, Rita Ora, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Lena Dunham. Proprio quest'ultima ha voluto ricordare l'amica e apprezzata stilista con un lungo e commovente post su Instagram. L'attrice l'ha ricordata per il suo impegno professionale e per il suo valore umano: una persona bella, intenzionata a esaltare la bellezza altrui, in ogni sua forma, senza alcun preconcetto, lontano da stereotipi e modelli prestabiliti.

Federica Cavenati e Lena Dunham, Instagram @lenadunham

Nel post si legge: "La prima volta che ho incontrato la mia amica Federica Kikka Cavenati mi ci sono voluti circa 10 minuti per rendermi conto di quanto fosse bella […] E la sua bellezza, così facile da esaltare, impallidiva in confronto a quanto belle faceva sentire le altre donne. Kikka viveva per aiutare le altre donne a riconoscere la loro bellezza. Nessuno che ha incrociato il suo cammino sarà mai più lo stesso, e nemmeno la moda".