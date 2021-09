Tu sì que vales, seconda puntata: Belén in minigonna e tacchi, Giulia è trendy con la giacca over Sabato 25 settembre va in onda la seconda puntata di Tu sì que vales, il talent presentato da Maria De Filippi, e, così come successo durante il debutto, le protagoniste Belén Rodriguez e Giulia Stabile si sono sfidate a colpi di stile. L’argentina ha puntato su un minidress colorato, mentre la ballerina ha preferito una comoda giacca over.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tu sì que vales 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita una nuova edizione di Tu sì que vales, il talent di Canale 5 presentato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferrilli. Come ormai da tradizione, ad affiancare i conduttori c'è Belén Rodriguez, quest'anno aiutata anche da un "volto nuovo", Giulia Stabile, la vincitrice di Amici. Sebbene le due abbiano più di 20 anni di differenza, fin da quando hanno cominciato a lavorare insieme hanno dimostrato di essere unite e super affiatate. Sul palco, però, non possono fare a meno di sfidarsi a colpi di look sfoggiando degli stili radicalmente opposti: ecco cosa hanno indossato per la seconda puntata.

Il look di Belén per la seconda puntata di Tu si que vales

Se la scorsa settimana Belén era apparsa elegantissima e sensuale in total black, nella seconda puntata ha osato con i colori, rimandando a un'atmosfera vagamente vacanziera con il suo minidress con qualche tocco fluo. Si è infatti presentata sul palco di Tu sì que vales con un abito corto a fondo bianco con delle decorazioni naturali sui toni dell'arancio: la gonna è a palloncino e lascia le gambe in bella mostra, mentre il corpetto è con le maniche lunghe e a palloncino, arricciato all'altezza del punto vita. Ad arricchire l'outfit, una collana a catena in total gold e un paio di décolleté bianchi dal tacco vertiginoso.

Cosa indossa Giulia Stabile nella seconda puntata di Tu sì que vales

Giulia Stabile non si è fatta cambiare dal successo e, anche quando si parla di stile, è rimasta fedele a suo animo sbarazzino ed energico. Piuttosto che puntare su sinuosi abiti da sera e tacchi (come vorrebbe il dress code della prima serata), lei preferisce dei look comodi e casual, perfetti per darsi alla danza da un momento all'altro. Per la seconda puntata del talent ha optato per una giacca nera oversize, l'ha abbinata a una semplice canotta bianca e a un paio di jeans ampi. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers total white, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci.