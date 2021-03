Ieri sui social è diventato virale il video che testimonia l'ennesima aggressione omofoba nei confronti di una coppia gay. Due ragazzi sono stati picchiati a calci e pugni da un uomo, nella stazione della metro Valle Aurelia (Roma), evidentemente infastidito dalle esternazioni d'affetto dei due. Ha attraversato i binari a piedi per raggiungere la banchina opposta e prendersela coi ragazzi, in una colluttazione che ha indignato il web e che ha acceso il dibattito in merito all'approvazione della legge Zan, contro l'omotransfobia e la misoginia. La risposta a quanto visto in quelle immagini è arrivata dal profilo di una nonna, che con la sua semplicità e grande umanità ha ricordato a tutti che l'amore è un valore universale, che non ha sesso e non ha età.

Nonna Nella star dei social

Su TikTok ha 222 mila follower a cui propone le sue ricette, dal dolce al salato: la cucina non ha segreti per lei! Nonna Nella ha fatto della passione per la cucina un modo per comunicare con una platea ampissima, visto che a seguirla sono persone di ogni età. Originaria di Perugia ("la città dei Baci Perugina", come tiene a specificare anche su Instagram), è stata notata anche da Chiara Ferragni, che intenerita ha duettato con lei su TikTok. A dispetto di quanto ci ha mostrato la cronaca in queste ore e a dispetto della presunta scarsa apertura delle vecchie generazioni nei confronti di chi ha una sessualità "diversa", Nonna Nella ha dimostrato che oltre qualunque pregiudizio, oltre qualunque preconcetto, oltre ciò che è giusto, sbagliato, normale o anormale, c'è un valore universale che andrebbe messo al di sopra: l'amore. Per questo a suo modo, dunque mettendo le mani in pasta, ha detto la sua su un tema attuale: l'omofobia.

Una torta arcobaleno contro l'omofobia

Benché da settimane si cimenti in cucina tra torte e focacce, facendo video con cui è entrata velocemente nel cuore degli utenti sui social, è stata l'ultima ricetta proposta su Instagram e TikTok a farla arrivare addirittura a oltre 2 milioni e mezzo di persone. Nonna Nella è diventata virale con un video in cui ha risposto alla domanda di un utente, che le chiedeva un pensiero in merito all'omosessualità. E lei ha risposto, a parole e coi fatti. Ha deciso di celebrare l'amore, quello che per lei non ha alcuna distinzione, con una torta arcobaleno, proprio per ribadire che nell'infinita varietà di sfumature in cui si presenta, l'essenza di questo sentimento non cambia. Le torte rainbow di Nonna Lella sono contro le barriere dell'omofobia, come spiega la sua voce di sottofondo: "Volevo dire a tutti che non scegliamo noi chi amare. Succede e basta. Quindi per favore basta con insulti e cattiverie. Vivete la vostra vita e lasciatela vivere agli altri. Questo è quello che penso. Viva l’amore in ogni sua forma e in ogni suo colore".