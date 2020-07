in foto: da sinistra completino Bersha, Chiara Ferragni in Louis Vuitton, completino Pull and bear

La nuova moda dell'estate? E' indossare completini coordinati con il sopra e il sotto della stessa fantasia o dello stesso colore. A lanciare il trend diversi marchi d'alta moda, che hanno proposto in passerella look in coordinato, e alcune star dei social, come Chiara Ferragni e Aurora Ramazzotti, che quest'estate stanno sfoggiando top e short abbinati. La tendenza prevede l'accostamento di un top o di una shirt con pantaloni corti o mini gonne dalla fantasia o dalla tonalità identica, per creare un outfit matchy matchy da smorzare magari con accessori a tinta unita.

Il trend dei completini estivi con fantasie coordinate

I completini più cool della nuova ‘tendenza coordinata' solitamente hanno crop top o top a maniche lunghe senza spalline, ma ci sono anche quelli con canotte dalle spalline sottili, shirt aderenti o con giacche in denim. A questi capi vanno abbinati mini short morbidi, possibilmente con elastici in vita e realizzati in tessuti non troppo rigidi o aderenti, o ancora gonnelline svolazzanti con ruche o volant alla base per un tocco romantico e naif. I completi più trendy sono quelli con fantasie floreali micro, come quelli di Bershka, Mango e Pull and bear, ci sono poi quelli con venature tie dye, come i coordinati di Levi's e HTC LOS Angeles. Balmain sceglie un check dai toni pastello, paisley per Intimissimi, mentre Versace punta sulle stampe iconiche dai colori accesi.

Completi coordinati in passerella

Nella nuova collezione Cruise 2021, la prima presentata in forma digitale da Chanel, la Maison propone completi coordinati con fondo nero e fantasia colorata, in cui il top ha maniche lunghe e lascia le spalle scoperte, mentre gli short sono cortissimi e aderenti. Fantasie rigate sui toni del blu e del tabacco caratterizzano i completini coordinati in maglia visti sulla passerelle Primavera/Estate 2020 di Salvatore Ferragamo, mentre da Fendi sfilano total look con fantasia floreale in cui tutto, dal cappello alle scarpe, è abbinato e decorato con lo stesso disegno. Infine, sulla passerella di Michael Kors Collection sono apparsi diversi look con micro top dalla stampa vichy in rosso, coordinati con blazer e minigonne.

Le star con i completi in coordinato

Chiara Ferragni ama i completini coordinati e spesso sui social sfoggia look seguendo il trend del top coordinato con short o minigonne. L'abbiamo vista con coordinati griffati Louis Vuitton, composti con camicia stile pijama e shorts, o con completini sportivi dall'intensa tonalità d'azzurro, con shirt e pantaloncini sportivi, o ancora con eleganti coordinati firmati Dior dalla stampa intricata. Aurora Ramazzotti, invece, sceglie l'animalier per il suo coordinato con crop top a fascia aderente e pantaloncini morbidi, abbinando occhiali stretti e scuri e scarpe basse per un look estivo comodo, super fresco e trendy. Billie Eilish sceglie linee oversize per il suo completo coordinato firmato Gucci, mentre l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi, alla prima sfilata di Etro dopo il lockdown è stata immortalata con indosso un completino coordinato della Maison italiana, elegante e moderno, con camicia over a maniche corte e shorts abbinati a sandali alla schiava.