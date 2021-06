Tommaso Zorzi è ormai il "golden boy" della tv italiana. Dopo aver vinto il GF Vip, il suo successo sembra essere inarrestabile e, tra l'esperienza a L'isola dei famosi e il programma Punto Z, è tra gli uomini più seguiti e richiesti del momento. Perché piace tanto al pubblico? Oltre a essere ironico, arguto e intelligente, vanta anche uno stile trendy e glamour. Durante il reality di Canale 5 ha spopolato con le sue camicie colorate e durante le sue ultime ospitate televisive non è stato da meno in fatto di look, apparendo sempre sofisticato, elegante e originale. L'ultima mania a cui non ha resistito? Quella della manicure ma la cosa particolare è che ha nascosto un messaggio molto originale dietro i disegni realizzati con lo smalto.

Tommaso Zorzi segue il trend della manicure da uomo

È ormai da tempo che gli uomini che indossano lo smalto non fanno più clamore. A sfatare lo stereotipo secondo cui la manicure sarebbe un'esclusiva femminile sono stati artisti famosi come Fedez, Achille Lauro, Damiano dei Maneskin, considerati vere e proprie icone genderless. L'ultimo ad aver seguito il trend è stato Tommaso Zozi: si è rivolto a Isabella Franchi, la nail artist più richiesta di Milano (cura infatti anche le manicure dei Ferragnez) e si è fatto decorare le unghie in modo originalissimo. Non ha osato con i colori, ha infatti optato per una base trasparente, alla quale però ha aggiunto la scritta nera "Pippo Flop" con una lettera su ogni dito e sul pollice un cuoricino verde.

Il significato della nail-art di Tommaso Zorzi

Il motivo per cui ha scelto proprio questa scritta originale? Tommaso, si sa, non lascia nulla al caso e con la nail-art colorata ha voluto fare ironia contro gli haters. In molti, infatti, vedendo i risultati deludenti del suo programma Punto Z, hanno insinuato che molto probabilmente la sua notorietà durerà poco e che in futuro non avrà più successo. Partendo da questo presupposto, sui social è stato nominato proprio "Pippo Flop" e ad oggi ha un gruppo dedicato che vanta questo nome. Qual è stata la reazione dei followers di fronte la manicure personalizzata? Lo hanno definito assolutamente geniale e naturalmente super trendy.