Tommaso Zorzi è il personaggio del momento. Se fino a qualche mese fa era un semplice influencer che si dilettava tra video ironici e trend virali, ora è diventato una star della tv grazie al Grande Fratello Vip. È fin dalla prima puntata del reality che ha messo in mostra la sua simpatia, la sua irriverenza, il suo stile glamour, non esitando a raccontare le difficoltà affrontate per accettare e rivelare a tutti la sua omosessualità. Sebbene ad oggi appaia sempre impeccabile e sicuro di sé di fronte le telecamere, da teenager aveva un aspetto decisamente diverso. A rivelarlo è stato lui stesso, condividendo su Instagram una foto dell'adolescenza in cui, tra apparecchio ai denti e acne, è irriconoscibile.

La foto di Tommaso Zorzi da teenager

È da quando Tommaso Zorzi è entrato nella casa del GF Vip che i fan vogliono sapere ogni indiscrezione che lo riguarda e, al di là di ciò che rivela al reality, è possibile spulciare il suo profilo Instagram per conoscerlo ancora più a fondo. Oltre alle numerose foto da bambino, nelle quali appare dolcissimo al fianco della sorella Gaia, l'influencer ha condiviso anche uno scatto risalente all'adolescenza. All'epoca andava ancora a scuola e il suo aspetto era un tantino diverso. Zorzi aveva i capelli mossi e castani, le sopracciglia folte, portava l'apparecchio ai denti e, come capita spesso in periodo di sviluppo, a causa dell'acne aveva diversi brufoli tra il mento e la fronte. Di tempo ne è passato da allora e, complice l'outing, Tommaso è letteralmente rinato. Oggi è un uomo ironico, un'icona di bellezza e di stile che non ha paura di mettere in mostra la sua vera natura ed è proprio per questo che i fan lo amano alla follia.

in foto: Tommaso Zorzi al GF Vip

Il toccante messaggio condiviso sui social

Tommaso Zorzi si è fatto conoscere in tv per il suo carattere simpatico e ironico e, sebbene ad oggi non provi alcun timone nel parlare liberamente della sua omosessualità, in passato ha fatto fatica ad accettare il suo orientamento sessuale. Ha rivelato tutto ai genitori solo dopo i 18 anni ma già da adolescente era consapevole di essere gay. In un toccante post condiviso sui social ha spiegato quali erano le sensazioni che provava quando era un teenager. Le sue parole sono state:

Ho vissuto la mia intera adolescenza con la piena consapevolezza di essere gay. Era la cosa di cui più mi vergognavo al mondo. Quando salivo sullo scuolabus la mattina speravo che i ragazzi più grandi mi ignorassero, perché rivolgermi parola significava prendermi in giro. Accusavo il colpo, spesso in silenzio, ma non ho mai pensato di dover cambiare per piacere agli altri. Oggi, a 25 anni, a quel ragazzino darei una pacca sulla spalla e gli direi che un giorno sarà esattamente dove vorrà essere. Senza mai doversi nascondere un secondo.

Insomma, l'adolescenza di Tommaso non è stata semplice ma per fortuna è riuscito a farsi forza, lasciandosi alle spalle tutti i momenti difficili e capendo che non è l'orientamento sessuale a definirlo.