Quest'anno Tommaso Zorzi è stato il protagonista assoluto del piccolo schermo: prima con il Grande Fratello Vip, poi con l'Isola dei Famosi, l'influencer milanese ha conquistato il pubblico con la sua esuberanza. I suoi look non sono passati inosservati: già nella casa del reality show di Canale5 si era imposto per il suo stile originale ed eclettico, in particolare per la passione per le camicie colorate e stampate. Anche all'Isola dei Famosi, dove partecipa in veste di opinionista, non ha rinunciato a stupire: per la puntata numero 21 di lunedì 31 maggio ha scelto un completo griffato dal prezzo da capogiro.

in foto: Il look di Tommaso Zorzi firmato Alexander McQueen

La giacca colorata di Tommaso Zorzi

Ormai è nota la passione di Tommaso Zorzi per le camicie firmate e colorate: anche per la puntata di lunedì 31 maggio dell'Isola dei Famosi non ha voluto rinunciare a un capo colorato e stravagante. L'influencer ha scelto un completo fantasia di Alexander McQueen, con giacca e camicia a maniche corte. Si tratta di una classica giacca con i rever color bianco panna ma "sporcata" da pennellate di inchiostro nere e fucsia. Anche la camicia segue lo stesso pattern, per un effetto coordinato molto originale.

in foto: Uno scatto di Tommaso Zorzi su Instagram

Il completo di Zorzi ha un prezzo da capogiro: solo la camicia costa quasi 500 euro. Mentre la giacca non è disponibile, la camicia è in vendita sul sito di e-commerce Yoox a 410 euro. Sul prezzo della giacca possiamo fare qualche supposizione: modelli simili di giacche stampate o fantasia firmate Alexander McQueen oscillano intorno ai 3mila euro. Aggiungendo le sneakers bianche e i pantaloni neri che indossava, il prezzo totale dell'outfit potrebbe benissimo raggiungere (o superare) i cinquemila euro. Zorzi ci ha abituato alle sue stravaganze chic: cosa sceglierà per l'ultima puntata?