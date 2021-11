Tommaso Stanzani, dopo Amici conquista il red carpet: il look etnico con maxi cardigan e anfibi Ieri si è tenuta a Milano la prima del film Encanto e tra gli ospiti speciali c’era anche Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici attualmente fidanzato con Tommaso Zorzi. Dopo aver spopolato al talent di Maria De Filippi ha conquistato il red carpet con un originale look etnico.

A cura di Valeria Paglionico

L'edizione 2020-21 di Amici di Maria De Filippi è stata tra le più fortunate di tutti i tempi, tanto che ancora oggi i suoi protagonisti sono richiestissimi ai principali eventi mondani del nostro paese. Tommaso Stanzani, il ballerino classico "pupillo" di Alessandra Celentano, ad esempio, appare spesso in tv e sui red carpet milanesi, ultimo tra tutti quello della première di House of Gucci, a cui si è presentato per la prima volta al fianco del fidanzato Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore è stato tra gli ospiti della prima del film Encanto tenutasi al The Space Cinema Odeon e per l'occasione ha puntato tutto su un originale look etnico.

Il look da red carpet di Tommaso Stanzani

Se ad Amici avevamo visto Tommaso Stanzani quasi esclusivamente in boxer, completini sportivi e scarpette da danza, oggi lo ritroviamo più glamour che mai a calcare i red carpet milanesi. Per la prima di Encanto ha dato il meglio di lui, sfoggiando un completo all'insegna del glamour che si rivelerà perfetto per l'inverno. A curare l'outfit del ballerino è stata la sua stylist Ambra Pierantoni, che ha pensato per lui a un look etnico firmato County of Milan. Ha abbinato un pantalone di velluto a costine color ruggine a un maglione grigio scuro a collo alto, completando il tutto con un maxi cardigan di lana lungo fino alla caviglia decorato con delle stampe geometriche variopinte all-over.

Tommaso Stanzani in County of Milan

La borsa griffata di Tommaso Stanzani

Non sono mancati gli accessori trendy e griffati: Tommy ha sfoggiato una mini tracolla Prada, un modello di tela in beige e tabacco con l'iconico logo sulla chiusura, e un paio di anfibi total black di Dr. Martens. Ha poi aggiunto un tocco genderless con una linea di eye-liner che ha messo in risalto i profondi occhi azzurri e ha tenuto i capelli sciolti e lisci. Insomma, sembrano essere ormai lontanissimi i tempi in cui Stanzani ballava sul palco di Amici: oggi, oltre a essere un talentuoso danzatore, è anche un'indiscussa icona fashion. Sarà stata la vicinanza di Tommaso Zorzi ad avergli fatto scoprire la passione per la moda?

