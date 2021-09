Tina Kunakey arriva a Venezia senza trucco e con la tuta: è una diva anche “al naturale” L’avevamo lasciata splendida sul red carpet della terza serata di Venezia 78 e oggi ritroviamo Tina Kunakey in un’insolita versione acqua e sapone. Per l’arrivo al Lido ha puntato sulla comodità, presentandosi di fronte ai fotografi senza trucco e in tuta.

È in corso la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia e, come da tradizione, ogni giorno sono moltissime le star che si sfidano a colpi di stile sul red carpet. Maxi scollature, tacchi a spillo, dettagli gioiello, piume: gli abiti sfoggiati sia durante le prime che per l'arrivo al Lido sono tutti glamour, griffati e all'ultima moda. Tina Kunakey ha però deciso di non seguire le convenzioni, presentandosi in Laguna senza trucco e con la tuta. Certo, essendo meravigliosa anche al naturale non ha nulla da temere, ma è chiaro che il suo gesto può essere definito letteralmente rivoluzionario.

Tina Kunakey, la trasformazione dal red carpet al look da giorno

Quello di oggi non è il debutto veneziano di Tina Kunakey: la modella ha calcato il red carpet ieri sera in occasione della première di Dune, incantando tutti con la sua bellezza e con la sua eleganza con indosso un tubino scintillante e strapless firmato Giorgio Armani Privé. Sebbene l'avessimo lasciata con un make-up impeccabile e un'acconciatura raccolta che ha messo in risalto al meglio la sua chioma "esplosiva", oggi è apparsa radicalmente trasformata. La moglie di Vincent Cassel ha lasciato temporaneamente nell'armadio tacchi, trucco e abiti glamour, preferendo puntare tutto sulla comodità per il ritorno al Lido.

Tina Kunakey arriva al Lido

La bellezza naturale di Tina Kunakey

Sarà perché il suo arrivo era "improvvisato" o perché semplicemente preferisce rimanere al naturale quando non calca il tappeto rosso, ma la cosa certa è che Tina Kunakey questa mattina ha lasciato tutti senza parole. Si è presentata al Lido in total black con una comoda tuta caratterizzata da bermuda e t-shirt oversize abbinata. Ha tenuto i capelli extra ricci legati in una coda di cavallo spettinata e, sebbene avesse con lei un paio di occhiali da diva con la montatura bianca, ha deciso di portarli come un frontino piuttosto che sul viso (mascherando così gli occhi struccati). Il dettaglio che non è passato inosservato? Anche in versione acqua e sapone è sempre una vera e propria icona di bellezza.