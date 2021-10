Tilly, la figlia di Gordon Ramsay definita grassottella in diretta: “Le parole feriscono” Tilly Ramsay è la figlia del noto cuoco e imprenditore Gordon Ramsay. È tra i concorrenti di un reality in cui le celebrities si sfidano a colpi di ballo, in coppia con ballerini professionisti: una specie del nostro “Ballando con le stelle” insomma. La 19enne è stata definita ‘grassottella’ da un conduttore durante la diretta.

A cura di Giusy Dente

Tilly Ramsay, Instagram @tillyramsay

Immaginate di avere 19 anni e di fare il vostro ingresso in uno studio televisivo, consapevoli di essere dinanzi a milioni di persone. Immaginate poi di essere definite da un giornalista e conduttore 67enne con la parola ‘grassottella’. Tutto questo non è esattamente il massimo. Però è quello che è successo nel corso dell’edizione britannica di un reality simile al nostro Ballando con le stelle, dove diverse celebrities si sfidano a colpi di danza, mettendosi in gioco assieme a ballerini professionisti. Tra i concorrenti di questa edizione, la 19esima, di Strictly Come Dancing, in onda su BBC One, c’è anche la figlia 19enne del noto cuoco Gordon Ramsay. Matilda, per tutti Tilly Ramsay, non ha affatto apprezzato il trattamento ricevuto e ha spiegato che non ha alcuna intenzione di pagare l'esposizione mediatica con delle offese del tutto gratuite.

Tilly Ramsay definita ‘grassottella'

Sì è la figlia di un imprenditore noto nel mondo dello spettacolo e della ristorazione, ma è anche una ragazza che nonostante la giovane età sta cercando di crearsi un suo spazio, una sua personalità. Tilly Ramsay, infatti, conduce un programma televisivo per bambini sulla BBC, ha fatto apparizioni nei programmi di suo padre, ha scritto un libro di cucina, è un'influencer seguitissima su TikTok (con oltre 9 milioni di follower) e ha intenzione di iscriversi all'Università. Eppure il conduttore di Leading Britain's Conversation non ha trovato parole più adeguate per descriverla se non un infelice: "Chubby little thing". Tradotto sarebbe qualcosa tipo: piccola cosa paffuta, grassottella. E ridacchiando, forse pensando che fosse divertente, si è chiesto anche se il presunto sovrappeso della ragazza fosse per caso dovuto al mestiere del padre, noto per le sue prelibatezze culinarie.

Tilly Ramsay, Instagram @tillyramsay

Tilly Ramsay risponde al body shaming

Il giornalista radiofonico della LBC Steve Allen è finito immediatamente sotto accusa: i social e la stampa si sono schierarti dalla parte della 19enne, che dal canto suo non è rimasta zitta in un angolo ad aspettare che qualcuno prendesse le sue difese. Ci ha pensato da sola spiegando su Instagram, con molta maturità: "Cerco di non ascoltare o leggere commenti negativi ma c’è un limite. Non è la prima volta, non sarà l’ultima, che qualcuno commenta sul mio aspetto, lo accetto e sto imparando ad accettare me stessa. Le parole feriscono. Ho Solo 19 anni e sono grata di tutte le possibilità che mi sono state offerte, ma non credo sia accettabile criticare l’aspetto fisico o il peso di un’altra persona".

Leggi anche Caterina Balivo osa col total look leopardato: per la diretta social a truccarla è la figlia Cora

Matilda Ramsay e Nikita Kuzmin, Instagram @tillyramsay

La ragazza gareggia nel programma al fianco di Nikita Kuzmin, una ballerino di 23 anni di origine ucraina. Il fatto di essere esposta al giudizio di persone in studio e del pubblico a casa, il fatto di essere una concorrente della più grande gara di ballo televisiva della Gran Bretagna non autorizza a offendere. Le parole vanno sempre pesate, bisogna capire che il body shaming ha le sue ripercussioni, non è mai una battuta fine a se stessa per chi lo subisce.