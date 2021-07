Tilda Swinton omaggia David Bowie a Cannes 2021: sul red carpet in rosa, arancio e paillettes Il red carpet del film The French Dispatch ha brillato per l’originalità dei look: l’attrice britannica Tilda Swinton indossava un abito coloratissimo che spiccava nella folla di look total black. Ma il momento che ha catturato tutti i flash dei fotografi è stato il tenero abbraccio con l’attore Timothée Chalamet.

Il fascino lunare ed eclettico di Tilda Swinton colpisce ancora: l'attrice britannica, 60 anni, è arrivata al Festival di Cannes per la prima di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson rimandato per via della pandemia. Sul red ha catturato l'attenzione dei fotografi con un look audace che infrange uno dei grandi tabù della moda: rosa e arancione insieme. L'attrice infatti indossava una gonna lunga color geranio, un blazer cropped a maniche corte rosa e un paio di scarpe con il tacco fucsia. Il tocco in più sono le maniche dorate, ricoperte da scintillanti paillettes: il risultato è così originale che solo Tilda Swinton poteva indossarlo con tale nonchalance.

Il look di Tilda Swinton cita David Bowie

Tilda Swinton ha un approccio unico alla moda: la sua bellezza androgina e lunare si presta a look mannish, completi maschili da dandy di fine Ottocento o da rockstar anni Settanta. Il completo colorato che ha sfoggiato sul red carpet del Festival di Cannes è firmato Haider Ackerman: gonna lunga arancio geranio e giacca con taglio cropped, alle costole, da cui spuntano due maniche di paillettes dorati. Il riferimento di un look tanto iconico non poteva essere che uno: David Bowie. Spesso Tilda Swinton nei suoi look ha citato o omaggiato Ziggy Stardust e il Duca Bianco, famosi personaggi nati dal genio poliedrico di Bowie. Il brand infatti ha condiviso una foto del suo look con una citazione di David Bowie: "Non voltarti indietro e cammina a testa alta".

Tilda Swinton in Haider Ackerman

L'abbraccio con Timothée Chalamet

Il red carpet del film The French Dispatch ha brillato per l'originalità dei look. Insieme a Tilda Swinton c'era anche l'attore Timothée Chalamet, anche lui nel cast del film di Wes Anderson, scintillante in un completo argento firmato Tom Ford. I due attori hanno percorso il red carpet insieme, abbracciandosi: l'attore newyorkese ha posato anche la testa sulla spalla della collega, in un gesto fraterno e affettuoso, indice del profondo legame tra i due. Di coppie di star sul red carpet ne abbiamo viste moltissime, ma questa è di sicuro la più glamour.