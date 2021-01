Quali saranno le tendenze per il trucco up dell'anno appena iniziato? Le star lanciano trend make up facili da ricreare a casa e portabili in qualunque occasione: dal nude look di Aurora Ramazzotti allo smokey eyes di Cara Delevingne fino all'eye liner sfumato di Bella Hadid. Le tendenze make up del 2021 sembrano concentrarsi sugli occhi e sulla base viso, mentre le labbra restano in secondo piano con rossetti nude o gloss luminosi. Ecco i 5 look più trendy da copiare dalle star: scopri nella gallery i prodotti da utilizzare per ricrearli!

Il make up nude e leggero di Aurora Ramazzotti

Nei mesi scorsi Aurora Ramazzotti ha condiviso foto del suo viso senza trucco per raccontare la sua battaglia contro l'acne e dimostrare che non dobbiamo vergognarci se il nostro viso è imperfetto. Qualche giorno fa invece ha realizzato un trucco nude semplicissimo ed estremamente luminoso in linea con i trend di stagione. La base viso è leggera e radiosa, mentre sugli occhi è stato sfumato un ombretto marrone chiaro abbinato alla nuance del blush che regala al viso un effetto bonne mine. Sulle labbra un velo di gloss per renderle lucide e il gioco è fatto: il make up perfetto quando hai poco tempo a disposizione ma vuoi un look glam e di tendenza.

L'eye liner sfumato di Bella Hadid

Per chi ama l'eye liner che definisce lo sguardo ma ha voglia di provare nuovi look l'idea da copiare è di Bella Hadid, che mostra un eye liner sfumato e allungato che rende i suoi occhi magnetici e sensuali. Per realizzarlo applica una linea di matita nera su tutta la rima cigliare superiore e poi sfumala verso l'alto, lasciando però intatta e definita la parte di linea più vicina alle ciglia. Se vuoi dare più profondità allo sguardo proprio come ha fatto la top model, applica un ombretto marrone nella piega dell'occhio e definisci con lo stesso colore anche la rima cigliare inferiore.

Il trucco con i toni della terra di Paola Turani

Tra i toni più amati per realizzare i make up ci sono senza dubbio le nuance del marrone: le sfumature della terra, da quelle più chiare del beige fino a quelle intense e luminose del bronzo, sono gettonatissime soprattutto per definire lo sguardo e scaldare l'incarnato, proprio come il look indossato da Paola Turani. L'occhio è in primo piano con sfumature di marrone rosato sulla palpebra mobile che si intensifica verso l'angolo esterno con un marrone più scuro: per enfatizzare ulteriormente lo sguardo la rima ciliare interna inferiore è stata delineata con una matita nera. L'incarnato è fresco e luminoso, mentre sulle labbra è stato applicato un rossetto dai toni neutri e metallizzati che regalano luce al make up.

Lo smokey eyes di Cara Delevigne

Anche nel 2021 non potrà mancare lo smokey eyes per chi ama i make up concentrati sugli occhi: tra i più belli da copiare c'è quello di Cara Delevingne, intenso e profondo realizzato con i toni del grigio e del nero. L'occhio è perfettamente delineato da una matita nera applicata nella rima cigliare interna, superiore e inferiore, mentre sulla palpebra mobile è stato applicato un ombretto grigio fumo sfumato vero la piega dell'occhio. A dare maggiore definizione allo sguardo c'è una linea di eye liner grafico nera allungata verso l'esterno che regala un effetto magnetico al look. Le labbra sono rigorosamente nude e l'incarnato è perfettamente opaco.

Il make up glow di Victoria Beckham

Ami i look semplici e luminosi? Non rinunciare al glow e copia il look di Victoria Beckham! Un trucco semplice e minimal che punta l'attenzione sulla luminosità: il viso è freschissimo e radioso, con un blush pesca abbinato a un velo di illuminante che rendono radioso l'incarnato. Lo sguardo è invece definito da un leggerissimo ombretto marrone e tanto mascara. Labbra glossy e pesca per dare un tocco di freschezza anche al make up labbra.