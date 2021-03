in foto: Teddy The Shetland

Avere migliaia di follower e guadagnare con sponsorizzazioni, pubblicità e collaborazioni coi brand più disparati, non è certo una novità: nessuno si stupisce più. Quotidianamente abbiamo le bacheche di Facebook e Instagram invase di influencer che hanno fatto della loro presenza sui social un lavoro vero e proprio, con cui si possono guadagnare anche cifre notevoli. Certo, se a fare tutto questo non è una persona bensì un animale la situazione cambia! Eppure non è fantasia. Teddy The Shetland è un pony che vanta 157 mila follower ed è amatissimo: è un influencer vero e proprio, con all'attivo diverse collaborazioni con marchi prestigiosi. Questa estate sarà ospite d'onore di una struttura alberghiera particolarmente rinomata che lo ha accolto col tappeto rosso quando è stato lì per una breve visita.

Un pony star di Instagram

Teddy The Shetland è un pony che sui social ha un grandissimo successo: lavora con svariati marchi equestri, è ospite di spettacoli e competizioni negli ippodromi, lavora come modello per Amazon, Penguin Books e anche Paramount Pictures. I suoi proprietari di certo non si sarebbero aspettati questa evoluzione, quando lo hanno acquistato come animale domestico! E invece Molly e Alice oggi sono a tutti gli effetti i proprietari di una star mondiale. Il pony questa estate sarà ospite del The Goring Hotel di Londra, in una stalla appositamente e sontuosamente allestita, dotata di tutti i comfort. Sarà trattato come un membro di famiglia e in effetti lo è, visto che Molly e Alice sono i nipoti del CEO della struttura, una delle più famose di tutta Londra. Basti pensare che è l'unico a cui Elisabetta II ha conferito un mandato reale per i servizi di ospitalità. Ed è anche quello in cui Kate Middleton ha trascorso la notte prima del matrimonio con il Principe William.

in foto: Teddy The Shetland

Ospite a quattro zampe nell'hotel di lusso

Tra il 16 e il 31 agosto Teddy si trasferirà nell'hotel a cinque stelle, situato nei pressi di Buckingham Palace. Ad oggi è ancora di proprietà della famiglia che lo ha costruito, che lo gestisce autonomamente. La sua presenza dovrebbe attirare un gran numero di fan e curiosi e per l'occasione: infatti sono in programma diverse attività specifiche in suo onore. Per l'occasione ad esempio sarà allestito un particolare Afternoon Tea in giardino, un evento a tema con il pony libero di muoversi liberamente nello spazio, tra i suoi fan. Richard lo chef, Fernanda la capo governante e tutto il team stanno lavorando da giorni per rendere il più piacevole possibile il soggiorno di Teddy, ma ovviamente anche di tutti coloro che prenoteranno nella struttura in quel periodo per conoscerlo. E la famiglia Goring è certa che saranno in tanti.