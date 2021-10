Tallulah Willis con il costume sgambatissimo: la figlia di Demi Moore anticipa il trend dell’estate Tallulah Willis si è concessa una vacanza romantica con il fidanzato Dillon Buss, i due sono in Messico e sui social documentano le loro giornate tra mare e relax. La figlia di Demi Moore ne ha approfittato per lanciare il trend che di sicuro diventerà gettonatissimo la prossima estate: quello del costume intero sgambatissimo.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione delle prime giornate fredde dell'autunno per concedersi una vacanza in un luogo esotico? È proprio quanto fatto da Tallulah Willis che, forse per celebrare la proposta di nozze avvenuta in piena pandemia, è volata alla volta del Messico in compagnia del futuro marito Dillon Buss. I due sono a Sayulita e stanno passando le giornate tra mare cristallino, relax e location da sogno. La figlia di Demi Moore e Bruce Willis non ha rinunciato alla sua passione per la moda e ne ha approfittato per anticipare il trend che di sicuro spopolerà durante la prossima estate.

La vacanza romantica di Tallulah Willis e Dillon Buss

Tallulah Willis e Dillon Buss sono letteralmente fuggiti da Los Angeles e stanno passando qualche giorno a Sayulita, in Messico. Fin dall'arrivo hanno cominciato a documentare la loro vacanza di lusso sui social, dando prova di essere felici, rilassati e super innamorati. Una camera con piscina privata che dà su un tramonto da sogno, bagni nell'oceano, cene romantiche a lume di candela: i futuri sposi sanno come divertirsi e non esitano a mostrarlo ai followers che, probabilmente chiusi tra le mura di un ufficio, non possono fare a meno di provare un pizzico di invidia nei loro confronti.

I look da spiaggia della figlia di Demi Moore

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la figlia di Demi Moore che, in occasione della vacanza balneare, ha sfoggiato diversi costumi trendy e all'ultima moda. Un due pezzi glitter abbinato a un pareo fucsia, un bikini "spezzato" con un tanga micro, degli slip stampati portati con una camicia in denim: questi sono solo alcuni dei look da spiaggia di Tallulah. Il suo costume più glamour? Quello giallo intero, con dei drappeggi sulla vita, una maxi scollatura e soprattutto sgambatissimo, tanto da lasciare i fianchi completamente nudi. Scommettiamo che grazie a lei questo modello diventerà il più gettonato della prossima estate?