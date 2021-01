Con il nuovo anno hai deciso di dare un taglio ai tuoi capelli e di cambiare look? Non è il caso di sfoggiare una chioma arcobaleno come Jennifer Lopez ma puoi rinfrescare il tuo taglio di capelli con un taglio medio scelto ad hoc in base alla forma del tuo viso tra i tagli più trendy del 2021. Le medie lunghezze spopoleranno per tutto il prossimo anno: le nuove tendenze sono pratiche, comode e versatili. Le idee spaziano dai look classici ed evergreen fino ai tagli medi scalati, passando per i look più sbarazzini ispirate ai tagli del passato e con un mood glamour e rock. Ecco i 3 tagli di capelli medi più trendy per il 2021.

Il bob classico per un taglio evergreen

È uno dei tagli più trendy degli ultimi anni: il bob, sbarazzino e versatile, sarà di tendenza anche per il 2021 per chi vuole un taglio comodo e pratico. La sua versione classica ed evergrenn è caratterizzata dalla lunghezza che sfiora la mandibola, come il bob indossato da Demi Lovato, ma può essere anche più lungo e arrivare alle spalle, trasformandosi in long bob, come quello di Dua Lipa. Si può portare liscio o mosso, con frangia o ciuffo laterale e non richiede troppe attenzioni a casa per lo styling: il bob infatti è bello anche al naturale, con i capelli ribelli.

in foto: Demi Lovato

Shag bob per un taglio vintage e sbarazzino

Per chi ama il la linea del bob ma vuole un look rivisitato e glamour il taglio perfetto è lo shag bob, che si ispira agli anni '70 per le linee scalate e i volumi sbarazzini. Un bob caratterizzato da una lunghezza che sfiora le spalle e scalature di lunghezze differenti e su diversi livelli che movimentano le lunghezze in base alla forma del viso, e che spesso viene accompagnato da una frangia a tendina o ciuffo laterale. Il look perfetto per questo tipo di taglio è quello mosso e spettinato come lo porta Emma Marrone, per dare un tocco rebel chic al tuo outfit. Essendo un taglio destrutturato è ideale per chi ha capelli folti e spessi e per le ricce, mentre non è particolarmente per chi ha i capelli sottili e fini perchè la chioma potrebbe apparire svuotata.

in foto: Emma Marrone

Il mullet per un look originale

Un taglio che spopolava negli anni '80 grazie a Jane Fonda e Patti Smith e che oggi torna in voga con Miley Cyrus e Rihanna: il mullet hair è il taglio di capelli più grintoso e originale del 2021, con capelli più corti alla radice e nella parte alta della chioma, e ciocche più lunghe sui lati del viso e sulla nuca. Un taglio facile da gestire anche a casa: lasciato asciugare all'aria oppure con styling mossi e morbidi, è perfetto anche per chi ha i capelli ricci.