Stella Bossari è diventata una vera e propria star dei social da quando ha accompagnato i genitori sull'altare nel 2018, è proprio durante quel momento emozionante che in molti non hanno potuto fare a meno di notare la sua bellezza mozzafiato e il suo fascino senza limiti. Da allora è cresciuta e, nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni, sembra avere già tutte le carte in regola per diventare un'icona di stile. Lavora come modella al fianco della mamma Filippa Lagerback, lancia tendenze e lascia tutti senza fiato col suo sguardo magnetico. Il suo ultimo look trendy? Si ispira a Sex & the City e di sicuro incanterà tutte le nostalgiche.

Stella Bossari "imita" Carrie Bradshaw

Al moto di "I’d like a cheeseburger, please, large fries, and a Cosmopolitan", ovvero "Vorrei un cheeseburgher per favore, delle patatine grandi e un Cosmopolitan", Stella Bossari ha imitato Carrie Bradshaw, la protagonista di Sex & the City. Sarà perché ha rivisto le puntate della leggendaria serie o perché semplicemente voleva ispirarsi a una delle icone di stile più amate di tutti i tempi, ma la cosa certa è che ha posato in versione anni '90 per degli scatti social. Ha infatti riproposto in versione moderna un look del personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, non esitando a confrontare un suo scatto con un'immagine dell'attrice.

Il look con l'ombelico in vista

Cosa ha indossato la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback per somigliare a Carrie? Ha seguito il trend dei pantaloni a vita bassissima, li ha abbinati a un crop top aderentissimo e strapless, così da lasciare l'ombelico in bella vista. A differenziarla dalla Bradshaw, non solo le variazioni cromatiche dell'outfit, ma anche il fatto che non ha il Cosmopolitan tra le mani. Insomma, a quanto pare Stella continua ad amare lo stile che si ispira agli anni '90, anche se questa volta non ha fatto di testa sua come in passato ma si è ispirata a un'icona fashion di quel periodo. In versione Carrie non è forse più glamour che mai?