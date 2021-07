Stefano Sirena prima e dopo Temptation Island: com’era l’ex fidanzato di Manuela Stefano Sirena è stato tra i grandi protagonisti di Temptation Island 2021, programma che lo ha spinto a mettere fine alla storia d’amore con Manuela Carriero e a uscire con la tentatrice Federica. Avete mai visto una sua foto prima dell’esperienza su Canale 5? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Stefano Sirena è stato uno dei grandi protagonisti dell'edizione 2021 di Temptation Island, il programma di Canale 5 in cui ha messo in gioco la sua storia d'amore con Manuela Carriero. Dopo essere rimasti per 21 giorni separati, i due hanno capito di non amarsi più e sono usciti non solo separati ma anche in compagnia dei single incontrati nei rispettivi villaggi. Se da un lato Manuela sta vivendo una vera e propria fiaba al fianco di Luciano, Stefano preferisce rimanere con i piedi per terra, definendo il rapporto con la tentatrice Federica una semplice frequentazione (almeno per il momento). Di recente Stefano ha riaperto il suo profilo Instagram e, oltre a ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto, ha anche rivelato com'era prima dell'esperienza televisiva.

Stefano Sirena, dalla pallacanestro a Temptation Island

Temptation Island è appena terminato e i suoi protagonisti ora hanno la possibilità di riaprire i loro profili social. Stefano Sirena è stato uno dei primi a farlo e, spulciando le foto postate negli anni, emergono due dettagli particolari: oltre al fatto che Manuela non compare neppure in uno scatto, il suo account è quasi completamente dedicato alla passione per il basket.

Stefano Sirena nel 2016 quando giocava a basket

Prima dell'esperienza su Canale 5, infatti, Stefano è stato a lungo un giocatore di pallacanestro, ha giocato tra serie C e serie D, ricoprendo il ruolo di guardia. Ad oggi, però, ha abbandonato il campo ed è diventato vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini.

Stefano Sirena da giovane

Com'è cambiato Stefano Sirena

Se a Temptation Island siamo stati abituati a vederlo sempre elegante e tutto d'un pezzo, sui social Stefano Sirena ha fatto emergere la sua "vera natura". Fino a qualche tempo fa giocava regolarmente a basket, prediligendo look sportivi anche nella quotidianità, e, complice la giovanissima età, non aveva ancora i capelli diradati.

Stefano quando giocava in serie C

Sebbene con l'avanzare dell'età non abbia perso il fisico tonico e muscoloso che ancora oggi lo contraddistingue, appare un tantino trasformato: oltre a rasare la chioma, oggi l'ex di Manuela porta gli occhiali con la montatura doppia e scura e ha detto praticamente addio ai completini da pallacanestro. Al fianco della nuova fiamma Federica vivrà una nuova evoluzione di stile?