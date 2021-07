Manuela Carriero prima e dopo Temptation Island: com’era l’ex fidanzata di Stefano Manuela Carriero è stata tra le indiscusse protagoniste di Temptation Island 2021: è entrata nel programma con il fidanzato Stefano Sirena e, dopo aver capito di non amarlo più, ha deciso di uscire con il tentatore Luciano Punzo. In quanti hanno visto quale sua foto prima dell’esperienza su Canale 5? Ecco com’è cambiata.

A cura di Valeria Paglionico

Temptation Island 2021 è terminato e non sono mancati i colpi di scena durante l'ultima puntata. Tra le coppie più discusse di quest'anno c'è stata quella composta da Manuela Carriero e Stefano Sirena: i due avevano deciso di partecipare al programma per risolvere alcune incomprensioni passate e, dopo essere rimasti separati per 21 giorno, non solo hanno capito di non amarsi più ma si sono anche avvicinati ad alcuni tentatori, uscendo dai rispettivi villaggi al loro fianco. Manuela, in particolare, sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Luciano Punzo, il tentatore con cui si è scambiata dei baci passionali sotto i riflettori. Avete mai visto le foto dell'ex fidanzata di Stefano prima del debutto televisivo? Manuela ha riaperto il suo profilo Instagram da pochissime ore e, spulciandolo, è possibile vedere la differenza rispetto al passato.

Com'era Manuela prima di Temptation Island

I concorrenti di Temptation Island sono costretti a tenere i profili social chiusi fino alla fine del programma ma, ora che l'esperienza su Canale 5 è arrivata al termine, non hanno più questo obbligo. Tra le prime a rendere l'account pubblico c'è stata Manuela, che non ha esitato a modificare la foto profilo, postando un dolce selfie in compagnia di Luciano, il suo nuovo fidanzato. Com'era prima di partecipare al programma? Nonostante l'ex fidanzato Stefano abbia rivelato che abbia fatto dei ritocchi a seno e bocca, non esistono scatti prima della chirurgia. Manuela, però, appare lo stesso più matura e sofisticata rispetto a qualche anno fa, quando portava la frangetta e delle code di cavallo tiratissime.

Manuela con Luciano oggi

Noemi, la sorella di Manuela le somiglia in modo impressionante

Ad apparire spesso negli scatti social di Manuela è la sorella Noemi (a cui Stefano ha spesso fatto riferimento durante la sua permanenza nel villaggio di Temptation Island). Le due non solo sono inseparabili ma si somigliano anche in modo così impressionante da poter essere tranquillamente scambiate per gemelle. Hanno gli stessi capelli lunghi e lisci, lo stesso sguardo profondo e lo stesso sorriso raggiante. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? Sul profilo Instagram di Stefano Sirena non c'è neppure l'ombra: Manuela avrà cancellato le vecchie foto in sua compagnia o semplicemente non ne ha mai postate?

