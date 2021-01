Kristen Stewart è l'attrice che ricoprirà i panni di Lady Diana nel film "Spencer", il biopic scritto da Steven Knight, il creatore di "Peaky Blinders", diretto da Pablo Larraín. Sarà ambientato nel 1991 e racconterà di uno dei momenti più importanti della vita della Duchessa, ovvero il fine settimana in cui decise che il suo matrimonio con Carlo era finito. La notizia circolava già da diversi mesi ma solo nelle ultime ore è stata diffusa la prima foto ufficiale scattata sul set. Sguardo triste, caschetto biondo, veletta sugli occhi e testa inclinata allo stesso modo della compianta principessa: a primo impatto sembra essere ritornati negli anni '90 tanta è la somiglianza tra Kristen e Diana. La star, infatti, si è preparata a lungo per interpretare un ruolo tanto iconico e a quanto pare il risultato è stato impeccabile. Cosa l'ha aiutata a trasformarsi nella fotocopia di Lady D.? Il look curato nei minimi dettagli.

Il primo look di Kristen Stewart in versione Lady Diana

Per il film "Spencer" Kristen Stewart si è trasformata in una icona di stile degli anni '90 grazie agli abiti iconici e glamour indossati sul set. Nella prima foto diffusa, in particolare, ha riprodotto uno dei look iconici della principessa Diana, quello con il maxi cappotto rosso in pieno stile natalizio (non a caso la pellicola racconterà dell'ultimo Natale che la Duchessa ha passato a Sandringham con la Royal Family). Il modello sfoggiato dall'attrice è uno Chanel vintage della collezione Prêt-à-porter Autunno/Inverno 1988-89, è in tweed rosso e ha un colletto sartoriale. A completare l'outfit, una camicia nera con il collo alto decorato con un nastro di raso, un cappello nero a falda larga e una veletta che "maschera" lo sguardo triste.

in foto: L’attrice sul set di "Spencer"

Cosa indosserà Kristen Stewart in "Spencer"

Sono in corso le riprese di "Spencer" e, anche se per il momento è stata diffusa solo una foto realizzata sul set, è possibile fare delle previsioni sui look che verranno sfoggiati. Probabilmente tra spalline imbottite, giacche oversize e capelli cotonati, il film sarà un ritorno agli anni '80 e '90. Considerando il fatto che Kristen Stewart è ambasciatrice di Chanel, potrebbe essere proprio la Maison francese a firmare l'intero armadio dell'attrice, magari attingendo ancora a delle collezioni di abiti vintage, ma ad ora si tratta solo di un'ipotesi. Certo, alcuni capi della principessa Diana, dal "vestito della vendetta" al maglione con le pecore, sono così iconici da poter risultare credibili solo nella loro versione originale, ma di certo la produzione e i costumisti avranno trovato una soluzione perfetta per rendere tutto impeccabile. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il lancio del film, certi del fatto che Lady D. verrà descritta come l'icona fashion che è sempre stata.