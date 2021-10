Sneakers Nike in vendita a 1 milione di euro: all’asta le scarpe autografate di Michael Jordan Sotheby’s sta per mettere all’asta il primo paio di sneakers indossate da Michael Jordan in una partita professionista, in NBA: si tratta di un paio di Nike Air Ships bianche e rosse, che si apprestano a essere vendute per una cifra da record.

Quanto sareste disposti a sborsare, pur di possedere qualcosa toccato con mano dal vostro beniamino? Che si tratti di un costume di scena del proprio attore preferito o di un gioiello posseduto dalla propria star del cuore, c’è chi è pronto a spendere cifre davvero notevoli. Gli appassionati di sport, i veri accaniti fan del baseball, devono tenere pronto il portafogli, perché l’occasione che Sotheby’s sta mettendo sotto il loro naso è davvero imperdibile. La famosa casa d’aste, infatti, sta per aprire le offerte per un paio di sneakers indossate da Michael Jordan in una delle prime partite da professionista in NBA.

All'asta le Nike Air Ships di Michael Jordan

Dire Michael Jordan è dire baseball. Il giocatore statunitense è una vera e propria icona e nella sua carriera ha collezionato record, premi e vittorie. C’è da scommettere che i suoi fan sarebbero pronti a qualunque cosa, per un suo autografo o qualcosa a lui appartenuto. La casa d’aste Sotheby’s consentirà a uno di loro di accaparrarsi un oggetto che possiede entrambi i requisiti: si tratta delle Nike Air Ships bianche e rosse indossate da MJ, con tanto di firma. Era il 1° novembre 1984 e la fatidica partita in questione (la quinta da professionista in NBA) era quella dei Chicago Bulls contro i Denver Nuggets. Le scarpe provengono proprio da un ex raccattapalle dei Denver Nuggets.

Asta da record per le sneakers di MJ

Non è la prima volta che un paio di calzature del cestista finiscono all’asta. Quelle indossate in un’amichevole del 25 agosto 1985 sono state vendute per 615mila dollari, nell’agosto 2020. Prima ancora era stata la volta di un paio di Air Jordan autografate, vendute per ‘soli’ 560mila dollari. La nuova asta dedicata alle scarpe della leggenda si terrà il 24 ottobre e con ogni probabilità verranno vendute a una cifra record, superiore a quelle delle precedenti occasioni. Sotheby’s infatti ha stimato che le sneakers saranno vendute da un milione di dollari (circa 860 mila euro) a 1,5 milioni di dollari (1,29 milioni di euro). "Il mercato di Michael Jordan è davvero forte" ha detto alla CNBC Brahm Wachter, direttore del settore abbigliamento urbano e oggetti moderni da collezione di Southeby's. Chi sarà il fan fortunato (e ricco!) che riuscirà a fare proprie le famigerate Nike Air Ships?