Già Chiara Ferragni in passato è stata simbolo del body positivity, essendo una giovane donna che ha combattuto con gli haters e contro i loro commenti negativi riguardanti il suo corpo. Recentemente l'influencer ha mostrato la cellulite sul lato b in una foto al mare ammettendo: "Ce l'abbiamo tutte". Ora anche Francesca Ferragni, la sorella più piccola di Chiara, mostra con orgoglio le smagliature sul corpo rispondendo a chi tratta come un difetto un qualcosa di assolutamente normale e comune. Francesca Ferragni, 31 anni e la secondogenita della famiglia Ferragni, negli ultimi anni è cresciuta come influencer contando milioni di followers su Instagram. E' un'amante del fitness e spesso propone ai fan consigli su come tenersi in forma.

Francesca sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, in compagni delle sorelle e dei rispettivi fidanzati. Sui social condivide spesso i suoi look estivi mostrandosi in bikini che mettono in mostra il corpo. Sotto una delle fotografie in costume alcuni utenti hanno evidenziato la presenza di smagliature sul seno, al commento in cui qualcuno le chiede "Ma hai le smagliature sul seno?" Francesca risponde: "Anche sulle gambe. Siamo umani, avere difetti è normale". La risposta della sorella di Chiara è stata immediatamente pubblicata dal profilo Instagram lerispostedichiaraferragni, alias La Ferragni Che Asfalta Gli Haters, che costantemente monitora i commenti ai post di Chiara e famiglia, pubblicando le risposte più divertenti e originali della fashion influencer ai commenti dei fan.

Ammettendo la presenza delle smagliature e soprattutto non nascondendo le stesse, Francesca Ferragni diventa il simbolo di tutte le donne stanche di dover nascondere il corpo per una smagliatura, di tutte quelle donne che se ne fregano e si accettano per quello che sono. Francesca dice quindi basta a Photoshop e alle immagini troppo ritoccate e artefatte per mostrarsi così com'è. E' una giovane donna bella e intelligente, che sfoggia con orgoglio micro bikini dai quali si intravedono anche le smagliature sul seno e, addirittura, ‘confessa' di averne anche sulle gambe proprio perché è una donna vera e non una modella ritoccata di un cartellone pubblicitario. Evviva dunque le donne che, come Francesca Ferragni, mostrano ai followers che non bisogna avere vergogna di nulla e che un corpo reale spesso è più bello di un corpo ritoccato con Photoshop.