Simone Biles cambia look dopo le Olimpiadi: la nuova acconciatura è una cascata di treccine e boccoli Terminate le Olimpiadi di Tokyo 2020 la ginnasta Simone Biles è tornata a casa e ha inaugurato la sua estate con una nuova acconciatura: niente più capelli lisci né chignon, bensì una cascata di riccioli e treccine.

A cura di Giusy Dente

Dopo le eccezionali imprese di Rio 2016, quest'anno a Tokyo le aspettative su Simone Biles erano altissime. Le attenzioni erano in gran parte concentrate sulla ginnasta statunitense, super favorita a vincere praticamente tutti gli ori. E invece le cose non sono andate esattamente secondo i piani. Abbattendo quell'antico stereotipo che vuole un atleta del suo calibro paragonato a un essere quasi sovrumano, unicamente dedito alla propria disciplina e pronto a metterla dinanzi a tutto e tutti, lei ha stupito il mondo ritirandosi dalla gara a Giochi già iniziati. In conferenza stampa ha ammesso di temere per il proprio equilibrio mentale e fisico, di nn riuscire più ad affrontare le gare con serenità e di voler pensare un po' a se stessa. È riuscita ugualmente a portare a casa un bronzo ed è tornata a casa felice, accolta con una grande festa al suo rientro negli States. Qui ha ripreso la sua quotidianità, ma con un nuovo e inaspettato look.

Simone Biles, la nuova acconciatura

La trasformazione di Simone Biles

La ginnasta è molto seguita sui social, dove è solita aggiornare i suoi fan circa la carriera, ma anche circa la vita privata. Come qualunque ragazza di 24 anni oltre alle foto degli allenamenti e delle gare non mancano immagini con gli amici e con il fidanzato, il giocatore di football americano Jonathan Owens. I due stanno insieme da circa un anno e proprio con lui ha scattato una delle prime foto di rientro da Tokyo, in cui già si poteva intravedere il nuovo hair look, poi sfoggiato anche nelle Instagram Stories.

Simone Biles, la nuova acconciatura

Alle Olimpiadi l'abbiamo vista per giorni con la stessa acconciatura: i capelli raccolti sulla nuca e legati con un nastrino, comodi e pratici per eseguire i suoi esercizi. Prima di partire per i Giochi, invece, la ginnasta portava i capelli lisci e corti fino alle spalle. Questo era il suo look più frequente negli ultimi tempi, anche se tornando alle foto dell'estate 2020 si può notare una chioma diversa.

Simone Biles, prima di Tokyo 2020

Già un anno fa aveva optato per qualcosa di più sbarazzino, che ha fatto la sua ricomparsa di nuovo. Anche l'estate 2021 di Simone Biles, infatti, è con treccine lunghe alternate a boccoli nella parte basse della chioma. I fan sono impazziti per questa acconciatura così originale e soprattutto si sono mostrati felicissimi di vederla sorridente e pronta a godersi l'estate, a rilassarsi e divertirsi con i suoi cari, per recuperare il suo equilibrio. Forse un nuovo hair look era proprio quello che le serviva per ricominciare e affrontare un nuovo capitolo della sua vita, più improntato al proprio benessere e alla propria felicità.