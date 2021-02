Simona Ventura torna sul palco dell'Ariston dopo 17 anni: la conduttrice ha confermato che sarà a Sanremo durante la serata conclusiva del Festival, sabato 6 marzo. L'annuncio è arrivato attraverso i social: sul suo profilo Instagram la Ventura ha condiviso alcuni scatti del 2004, l'anno in cui fu chiamata a condurre il Festival. La Ventura, conduttrice esperta e spumeggiante, è una delle poche donne ad aver avuto il palco tutto per sé in un'epoca in cui la presenza femminile era limitata a cantanti e vallette. "Non so come esternarvi la mia gioia! – ha scritto oggi su Instagram – Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi". Poi ha ringraziato il conduttore Amadeus per l'occasione: "Di te Don Chisciotte, sarò il tuo fedele Sancho Panza".

La conduzione di Simona Ventura a Sanremo

Nella lunga storia del Festival, le conduzioni femminili si contano sulle dita di una mano: nel 1978 fu la volta di Maria Giovanna Elmi, nel 1986 di Loretta Goggi. Nel 2001 la padrona di casa è stata Raffaella Carrà e nel 2010 Antonella Clerici. Il discorso si allarga considerando le coppie: Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, Baudo e Michelle Hunziker, Carlo Conti e Maria De Filippi. Nel 2004 Simona Ventura arrivò alla conduzione del Festival di Sanremo all'apice della sua carriera: in un momento in cui le donne erano quasi esclusivamente vallette, la Ventura dominò la scena con la sua grinta e la sua immancabile cartellina.

in foto: Simona Ventura sul palco dell’Ariston nel 2004

Nel corso delle serate ha indossato abiti scintillanti di Dolce&Gabbana, tempestati di strass e paillettes: dal minidress rosa agli abiti lunghi a sirena, tutti i modelli avevano linee sensuali ed erano rifiniti da dettagli sparkling. Insomma, look che rispecchiavano perfettamente il mood dei primi anni Duemila. Quest'anno sappiamo che sarà Nicolò Cerioni ad occuparci dei suoi look: lo stylist cura i look dei Maneskin, di Orietta Berti e di Achille Lauro. Lo scorso anno fu lui a ideare le performance teatrali di Lauro, con i costumi della regina Elisabetta e di David Bowie. Nessuna anticipazione sui designer che indosserà o sul mood dei suoi abiti: forse indosserà uno dei tailleur pantalone che ama molto. Sicuramente salirà sul palco con la grinta e l'energia che l'ha resa così famosa tra il suo pubblico.