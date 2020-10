Le star sono sempre sulla cresta dell'onda quando si parla di look all'ultima moda e non perdono occasione per rinnovare la loro immagine, così da lanciare nuove tendenze stagione dopo stagione. In questa parte iniziale dell'autunno sono moltissime quelle che non riescono a fare a meno di fare visita al parrucchiere di fiducia per stravolgere la propria acconciatura. L'ultima ad averlo fatto è stata Simona Ventura che, dopo essere apparsa in tv per intervistare Chiara Ferragni, ha pensato bene di stravolgere il suo taglio di capelli. Ci ha "dato un taglio netto", dicendo addio al caschetto lungo che sfoggiava fino a qualche giorno fa.

Il nuovo taglio di capelli di Simona Ventura

La Ventura si è scattata diverse foto non appena uscita dal salone di Roberto Farruggia, uno degli hairstylist più amati dalle star. Così facendo, ha messo in mostra il nuovo taglio di capelli trendy e sbarazzino. Si tratta di un bob corto e asimmetrico, portato con un lungo ciuffo laterale che le cade sul viso. Per quanto riguarda il colore, è rimasta fedele al biondo, anche se lo ha ravvivato facendo partire le sfumature più chiare direttamente dalle radici. Nella didascalia degli scatti condivisi ha scritto: "Un’altra opera delle mani di Roberto Farruggia. Grazie come sempre per farmi sentire bella e femminile in ogni tuo taglio! Che dite sto bene col nuovo look?". Insomma, la conduttrice non potrebbe essere più soddisfatta del risultato. Certo, il trend dell'autunno 2020 imporrebbe di optare per un caschetto leggermente più lungo ma a quanto pare Simona "se ne frega" delle mode e preferisce fare di testa sua. Non sta forse benissimo con questa pettinatura?